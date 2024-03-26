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صحيفة تواصل الالكترونية

موت الفجأة.. لاعب جزائري شهير توفي في الحال أثناء المباراة لهذا السبب

2024-03-26_00-36-39
وفاة اللاعب
أ أ
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تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو، يوثق لحظة وفاة لاعب فريق وادي نجم الجزائري بشكل مفاجيء.

موت مفاجيء للاعب جزائري:اضافة اعلان

وبحسب ما تم تداوله فقد سقط اللاعب الجزائري، وسيم جزار، أثناء مشاركته في إحدى مباريات دوري الشباب في الجزائر.
وأظهر الفيديو، سقوط اللاعب على أرضية الملعب، فيما تجمع حوله عدد من زملائه لمحاولة إسعافه دون جدوى.
وكشفت وسائل إعلام جزائرية، أن اللاعب ابتلع لسانه وتوفي في الحال ، وذلك بعد تعرضه لضربه بالخطأ من لاعب الفريق المنافس.



بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم:


وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلن أمس الأحد، وفاة اللاعب الشاب وسيم الجزار لاعب فريق نجم وادي الماء، تحت 17 عامًا، متأثرًا بإصابة خطيرة خلال مباراة محلية لفريقه، الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الجزار تعرض لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من مدافع فريق أمل مراونة، سقط على إثرها مغشيًا عليه، وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة.



صاعقة تضرب لاعب كرة قدم:

وفي الشهر الماضي وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، وفاة لاعب كرة قدم بشكل مفاجيء بعد أن ضربته صاعقة.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد وثق مقطع فيديو لحظة وفاة لاعب كرة قدم إثر تعرضه لصاعقة رعدية عنيفة، أثناء المباراة التي أقيمت في ملعب سيليوانجي بإندونيسيا.
وأظهر مقطع الفيديو حينها، إصابة اللاعب بالصاعقة الرعدية القوية التي ظهرت بوضوح في المقطع، ليسقط اللاعب على الأرض ويلفظ أنفاسه الأخيرة بشكل فوري.
وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير، حيث تعاطف عدد كبير من مستخدمي التواصل الاجتماعي مع وفاة اللاعب، داعين الله له بالمغفرة.


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