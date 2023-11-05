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من الفقر إلى الثراء.. تعويض بقيمة 1.4 مليون دولار لرجل سُرق قطه!

قطة
القط المفقود
أ أ

قضت محكمة أمريكية بمنح رجل تعويضًا بنحو 1.4 مليون دولار، بعد أن سرق مالك المنزل الذي يسكن فيه قطه المفضل.
ورفع جوشوا سميث دعوى قضائية أمام محكمة بولاية بورتلاند، مدعيًا أن مالك المنزل الذي يقيم فيه قد سرق قطه البالغ من العمر 3 سنوات.اضافة اعلان
وأمرت هيئة محلفين في محكمة مقاطعة مولتنوماه في الأسبوع الماضي بمنحه 1.375 مليون دولار مقابل فقدان قطه، حسبما أفاد موقع (oregonlive.com).

احترام حقوق المستأجرين

وقال المحامي مايكل فولر، بعد أن ربح الدعوى: "يجب أن تكون رسالة هيئة المحلفين عالية وواضحة لأصحاب العقارات. أنت بحاجة إلى احترام حقوق المستأجرين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الأليفة".
وتعود التفاصيل عندما عثر سميث (41 عامًا) على القط في الشارع في عام 2017، ورحب به في الغرفة المتواضعة التي استأجرها في منزل مجموعة التعافي من المخدرات في بورتلاند، بحسب سجلات المحكمة.
لكن عندما عاد سميث إلى المنزل في 29 من إبريل 2019، وجد أن القط "فرانك" قد اختفى في ظروف غامضة. وعلى إثر ذلك، رفع دعوى قضائية ضد مالك العقار، ديفون أندرادي، وشركة Pinestreet LLC.

مالك المنزل يعترف بسرقة القط

وأمام المحكمة، اعترف مالك المنزل بأنه سرق القط، الأمر الذي برره بانتهاك سميث لعقد الإيجار من خلال امتلاك حيوان أليف. وقال إنه طلب من صديقته توصيل القط إلى ملجأ محلي.
قال فولر: "اتضح أن أعضاء هيئة المحلفين كانوا أيضًا من محبي الحيوانات".
وعلى الرغم من أن سميث ربح التعويض الضخم، إلا أنه لم يستعد قطه. بعد أن عثر الأطباء البيطريون على شريحة إلكترونية فيه وأعادوه إلى صاحبه الأصلي.
وفي السنوات التي تلت رفع الدعوى القضائية، تزوج سميث، وبقي في مرحلة التعافي، وانتقل إلى منتجع سيسايد في ولاية أوريجون - الذي يبلغ عدد سكانه 7000 نسمة - وأنشأ صالون حلاقة.
قال سميث بعد حصوله على التعويض الضخم: "لقد كنت محظوظًا جدًا لأنني قلت الحقيقة مهما حدث".

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