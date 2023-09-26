مشهد مؤثر لمشهور قطري "من ذوي الهمم" يؤدي مناسك العمرة

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أظهرت مجموعة صور متداولة القارئ غانم مفتاح وهو من ذوي الهمم أثناء تأدية مناسك العمرة.





حالة صحية: اضافة اعلان



الروح والعزيمة:



ورغم الحالة الصحية والمعاناة، فقد أصر "مفتاح" على زيارة أطهر بقاع الأرض وأداء مناسك العمرة.تلك الحالة تجسد مدى الإيمان المتعلق بقلب هذا القارئ الشاب الذي لم يألوا جهدا في الوصول لمبتغاه.في وقت سابق، وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر رجل بقدم واحدة وهو يؤدي الصلاة في المسجد.ويظهر الفيديو مدى الروح والعزيمة التي يتمتع بهما هذا المصلي الذي لم يتوان لحظات عن الذهاب لتأدية الفرض.ورغم صعوبة الأمر، فإن الرجل تحامل على نفسه واستخدم عكازا لتأدية الصلاة وهو نموذج يحتذى به بين الشباب.









التكاسل عن الصلاة



القارئ غانم مفتاح من ذوي الهمم يؤدي مناسك العمرة في أطهر بقاع الأرض .. لم تمنعه حالته الصحية من فعل أي شيء 🕋🤍 pic.twitter.com/SbYIIkRj08 September 26, 2023

في الوقت الراهن يتكاسل الكثير من للمسلمين عن أداء الصلاة في المسجد ويصلي بعضهم الصلوات في البيت بل إن الكثيرين لا يؤدون الصلاة على الإطلاق.وضرب هذا الرجل مثالا في الصبر على المصيبة والألم فقد تحامل على نفسه ليرضي ربه ويفوز بجنة الرحمن



