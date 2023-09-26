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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مؤثر لمشهور قطري "من ذوي الهمم" يؤدي مناسك العمرة

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القارئ غانم مفتاح وهو من ذوي الهمم
أ أ
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أظهرت مجموعة صور متداولة  القارئ غانم مفتاح وهو من ذوي الهمم أثناء تأدية مناسك العمرة.

حالة صحية:اضافة اعلان


ورغم الحالة الصحية والمعاناة، فقد أصر "مفتاح" على زيارة أطهر بقاع الأرض وأداء مناسك العمرة.

تلك الحالة تجسد مدى الإيمان المتعلق بقلب هذا القارئ الشاب الذي لم يألوا جهدا في الوصول لمبتغاه.

الروح والعزيمة:

في وقت سابق، وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر رجل بقدم واحدة وهو يؤدي الصلاة في المسجد.

ويظهر الفيديو مدى الروح والعزيمة التي يتمتع بهما هذا المصلي الذي لم يتوان لحظات عن الذهاب لتأدية الفرض.

ورغم صعوبة الأمر، فإن الرجل تحامل على نفسه واستخدم عكازا لتأدية الصلاة وهو نموذج يحتذى به بين الشباب.




التكاسل عن الصلاة

في الوقت الراهن يتكاسل الكثير من للمسلمين عن أداء الصلاة في المسجد ويصلي بعضهم الصلوات في البيت بل إن الكثيرين لا يؤدون الصلاة على الإطلاق.

وضرب هذا الرجل مثالا في الصبر على المصيبة والألم فقد تحامل على نفسه ليرضي ربه ويفوز بجنة الرحمن 



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