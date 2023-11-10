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محاكمة 4 متهمين سرقوا مرحاضاً بـ 6 ملايين دولار

مرحاض
مرحاض بـ 6 ملايين دولار
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كشف مدعون أن أربعة رجال وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بسرقة مرحاض من الذهب عيار 18 قيراطاً من قصر جنوبي إنجلترا، كان في معرض فني قبل سرقته.اضافة اعلان


4.8 مليون إسترليني ثمن المرحاض

وتبلغ قيمة المرحاض الصالح للاستخدام 4.8 مليون جنيه إسترليني (5.9 مليون دولار)، وكان جزءاً من معرض لفنان إيطالي في قصر بلينهايم، وأحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن جيمس شين (39 عاماً) وُجه إليه اتهام يتعلق بالسطو، واتهامان يتعلقان بنقل للممتلكات يعاقب عليه القانون.


توجيه التهم لثلاثة آخرين

كما تم توجيه تهم إلى ثلاثة آخرين، وهم مايكل جونز وفريد دو وبورا جوكوك، وهم أيضاً في الثلاثينات من العمر.
وكانت الشرطة قد قالت وقت وقوع السرقة، إن لصوصاً اقتحموا القصر بسيارتين، واستولوا على المرحاض في 2019.


هل تمت استعادة المرحاض؟

ولم يتضح بعد ما إذا كان المرحاض، الذي يحمل اسم «أمريكا»، قد تمت استعادته، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات عن حالة المرحاض.
وقصر بلينهايم هو مسقط رأس الزعيم البريطاني ونستون تشرشل. وعبّر القصر عن حزنه في 2019 حيال فقدان المرحاض الذي عُرض من قبل في متحف جوجنهايم في نيويورك.


المحاكمة في 28 نوفمبر الحالي

وسيمثل الرجال الأربعة أمام المحكمة في 28 نوفمبر الحالي.

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