حدثان فلكيان نادران قد يؤثران على عدد أيام شهر رمضان.. و"المسند" يُعلق

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عند الساعة 07:53 من صباح اليوم الاثنين، حدث خسوف للقمر، حيث يدخل القمر في منطقة شبه الظل والذي لا يلاحظه الإنسان العادي.





خسوف للقمر وكسوف للشمس في رمضان



حدثان فلكيان نادران في رمضان



شهر رمضان سيُكمل 30 يومًا



كيفية الاستفادة من ظاهرتي الخسوف والكسوف



وعلق أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن الكرة الأرضية شهدت اليوم أول خسوف قمري لعام 2024، من نوع "شبه ظلي"، وأنه لم ير في المنطقة العربية.وأضاف على حسابه في منصة إكس، أن الخسوف يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.وكشف أنه من المتوقع أن يحدث كسوف للشمس يوم الاثنين 29 من رمضان، الموافق 8 من إبريل، وأنه يُشاهد فقط في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ.ولفت إلى أنه بناءً على ما سبق فإنه لن يكون هناك هلال ليُرى يوم 29 من رمضان، حيث لم يجتمع القمر بالشمس، ولم يولد الهلال، وسيغرب القمر قبل الشمس بإذن الله تعالى، وأن شهر رمضان سيُكمل 30 يومًا، والعيد يوم الأربعاء 10 من إبريل.وغطى خسوف القمر، شبه ظل الأرض 95.6% تقريبًا من قرص القمر، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبًا.وحسب الخبراء، فإنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.