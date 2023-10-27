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لـ 3 ساعات متواصلة.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام

الكعبة - أمطار
الأمطار تهطل على الكعبة المشرفة
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هطلت أمطار غزيرة على المسجد الحرام مساء اليوم الجمعة، في ظل الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة.
وهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.اضافة اعلان
وأفاد مراسل فضائية "الإخبارية"، أن الأمطار الغزيرة استمر هطولها لمدة ثلاث ساعات على المسجد الحرام من الساعة 5.5 مساءً حتى صلاة العشاء. 
ووصف الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة بـ "الممتازة"، استفرت من خلالها جميع القطاعات للتعاىمل مع أي تجمعات للأمطار.
وأشار إلى أن الجهات المعينة تعاملت مع الأمطار على الطرق المحورية والأنفاق المؤدية إلى المسجد الحرام. 

 

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