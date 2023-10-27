وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

أ أ

هطلت أمطار غزيرة على المسجد الحرام اليوم الجمعة، وسط أجواء إيمانية تضرع خلالها المعتمرون والطائفون بالدعاء إلى الله، حيث يستحب الدعاء في هكذا أجواء. اضافة اعلان





أمطار متوسطة إلى غزيرة



pic.twitter.com/Ry2f4bRUMP اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس. #المسجد_الحرام October 27, 2023

وهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عبر منصة "إكس"، صورًا تظهر هطول الأمطار الغزيرة في صحن الطواف بالمسج الحرام.وأرفق الصور بالدعاء: "اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس".