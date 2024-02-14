كيف تتعامل مع الشائعات؟.. اختصاصية تكشف عن أفضل طريقة

أ أ

يجد بعض الناس صعوبة في معرفة طرق ووسائل الرد على الشائعات التي قد تنال منهم.

وقالت الاختصاصية النفسية الإكلينيكية، فهده باوزير، لبرنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية"، إن الناس يواجهون الشائعات بطريقتين: إما الرد أو الصمت".

وتابعت: "أرى أن الأفضل الصمت والتجاهل أقوى من الرد"؛ لأنه عند الرد قد يبدو الإنسان في نظر الآخرين في حالة ضعف أكثر من الدفاع عن نفسه.





الصمت في مواجهة الشائعات



وأوصت بأن يلجأ الشخص في تلك الحالة إلى أسلوب الصمت، باعتباره أفضل من الرد "الصمت قوة"، أو يلجأ لأخذ حقه بالقانون، بدلاً من أن يتكلم أو يهاجم كثيرًا.وعلقت الاختصاصية النفسية على لجوء بعض المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي إلى إطلاق الشائعات حول أنفسهم من أجل "الترندات"، واصفة إياهم بأنهم "يعانون من اضطراب نفسي، "هوس"، من أجل لفت الانتباه إليهم".