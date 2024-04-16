فيديو مذهل.. شاب يجازف بحياته لإنقاذ كلاب من السيول في حائل

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وثق مقطع فيديو، لحظة إقدام شاب على إنقاذ كلبين من الموت جراء السيول التي تعرضت لها منطقة حائل أمس الاثنين.

وفي المقطع الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الشاب طلال الشمري وهو يسارع إلى إنقاذ كلبين علقا في السيول، مما أثار ردود فعل واسعة.





الشاب طلال الشمري .. يجازف بحياته من أجل إنقاذ كلاب من الغرف في السيل الجارف في حائل :الشاب طلال الشمري .. يجازف بحياته من أجل إنقاذ كلاب من الغرف في السيل الجارف pic.twitter.com/wkwo5gccX1 April 16, 2024

الرفق بالحيوان



وأثنى المتابعون على تصرف الشاب، والذي رأوا أنه يعكس الحس الإنساني الرفيع في أخلاقه، والرفق بالحيوان، وهو مما أوصى به الإسلام ودعا إليه.في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، فمرت على بئر ماء فشربت، وبينما هي كذلك مر بها كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فعادت إلى بئر الماء؛ فملأت موقها، -أي: خفها- ماءً، فسقت الكلب فغفر الله لها".