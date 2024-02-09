فرصة لقضاء الإجازة.. إعادة فتح حديقة الحيوان بالرياض اليوم

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن إعادة فتح أبواب حديقة الحيوان بالرياض بعد انتهاء أعمال الصيانة.

ويعد المركز فرصة أمام الراغبين في قضاء إجازة اليوم، حيث قرر المركز إعادة فتح أبواب الحديقة للزوار اعتبارًا من اليوم الجمعة 9 من فبراير.





افتتاح 20 حديقة جديدة في 18 حيًا سكنيًا



الحدائق وجهة ترفيهية ومركز جذب للسكان



تنوع في المواقع والتصاميم



سهولة الوصول لجميع الفئات



وشهدت منطقة الرياض مؤخرًا جهودًا كبيرة لزيادة المسطحات الخضراء داخل حدود العاصمة، في إطار الاهتمام الكبير بالبيئة وحمايتها.وعززت أمانة منطقة الرياض من أنسنة الأحياء، وزيادة الغطاء النباتي في العاصمة بافتتاح 20 حديقة جديدة في 18 حيًا سكنيًا.وتحافظ هذه الحدائق على البيئة، وتعزز الصحة النفسية للسكان، وتمكّن الأفراد من الوصول إليها سيرًا على الأقدام خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق.وتنسجم مشروعات الحدائق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتحقق تنمية شاملة في جميع المجالات للارتقاء بجودة الحياة. وتعد هذه الحدائق وجهة ترفيهية جديدة ومركز جذب للسكان المجاورين لها، لتضفي عليها رونقًا جماليًا وطبيعيًا لا مثيل له.ويضيف افتتاح مجموعة من حدائق الأحياء السكنية لمدينة الرياض بعدًا اجتماعيًا من خلال تفاعل المجتمع مع الحي.وتنوعت هذه الحدائق في المواقع والتصميم، حيث تنتشر هذه الحدائق بمختلف أنحاء العاصمة، وشملت:قرطبة، والقادسية، والملك فيصل، والجنادرية، وظهرة لبن، والمنصورة، وديراب، والشهداء، واليرموك، والخليج، والمونسية، والرمال، والربيع، والمغرزات، والعريجاء الغربي، والازدهار، والياسمين.وتم تصميم هذه الحدائق بما يراعي سهولة الوصول لجميع فئات المجتمع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.وتزخر بالمرافق الترفيهية المتنوعة، وتتميز بتصاميم حديثة ومبتكرة، مما يخلق جوًا من الجمال والهدوء والاسترخاء.وتضم 56 منطقة ألعاب، وستة ملاعب، وحوالي 7,280 شجرة، و772 عمود إضاءة تجميلية، بالإضافة إلى 62,517 مترًا من ممرات المشاة.