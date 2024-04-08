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عرض مغرٍ لسكان جزيرة: ماعز بالمجان مقابل هذا الشرط

ماعز
ماعز
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يحاول عمدة إحدى الجزر الإيطالية حل مشكلة اكتظاظ الحيوانات من خلال عرض غير عادي: ماعز مجاني لأي شخص يمكنه اصطياده.
وطرح ريكاردو جولو، عمدة أليكودي، في أرخبيل إيولايان في صقلية، برنامج "تبني ماعز"، مع ازدياد عدد الماعز البري في الجزيرة الصغيرة إلى ستة أضعاف عدد السكان البشري البالغ حوالي 100.اضافة اعلان

نقل الماعز خارج الجزيرة

وقال جولو إن أي شخص يرسل طلبًا عبر البريد الإلكتروني إلى الحكومة المحلية ويدفع "رسوم طابع" بقيمة 17 دولارًا، يمكنه أن يأخذ أي عدد يرغب فيه من الماعز، طالما أنه ينقلها خارج الجزيرة في غضون 15 يومًا من الموافقة.
وأضاف لصحيفة الجارديان: "يمكن لأي شخص أن يقدم طلبًا للحصول على عنزة، وليس من الضروري أن يكون مزارعًا، ولا توجد قيود على الأعداد" .
وأشار إلى أن العرض مستمر حتى 10 من إبريل، لكنه سيمدد الموعد النهائي حتى يعود عدد الماعز إلى عدد أكثر قابلية للإدارة.

تدجين الحيوانات بدلاً من أكلها

وقال عمدة المدينة لشبكة (CNN)، إن المسؤولين لن يحققوا في نوايا أصحاب الماعز المحتملين، ولكن "من الناحية المثالية، نود أن نرى الناس يحاولون تدجين الحيوانات بدلاً من أكلها".
ونشأ قطيع الماعز في الجزيرة منذ حوالي 20 عامًا، عندما تم إحضاره من قبل شخص كان ينوي تربيته، لكن أصبح يمثل مشكلة الآن مع تزايد أعداده وتوحشه. 
وأصبحت الماعز مصدر جذب سياحي كبير للجزيرة، لكن جولو قال إن الطفرة السكانية تسببت في انتشار الحيوانات خارج موطنها المعتاد لغزو الحدائق والمنازل.

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