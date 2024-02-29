ظاهرة مذهلة.. شلال كاليفورنيا يتحول إلى "شلال ناري" (فيديو)

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شهدت حديقة "يوسيميتي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ظاهرة نادرة عندما أدى انعكاس الشمس على المياه المتساقطة إلى ما يعرف باسم "الشلال الناري".





شلال ذيل الحصان



ويتحول ما يُعرف بـ "شلال ذيل الحصان" في "يوسمايت" إلى شلال ناري عدة مرات فقط في شهر فبراير من كل عام عندما تبدو المياه المتساقطة وكأنها ألسنة لهب متدفقة نتيجة انعكاس غروب الشمس.ومن النادر أن ترصد هذه الظاهرة، حيث إن الشلال غالبًا ما يكون مظللاً بالغيوم، وفقًا لوكالة "يو بي آي".والتقط جاي هوانج، مقطع فيديو للظاهرة النادرة خلال زيارته للحديقة ونشره على موقع "يوتيوب".وعلق قائلاً: "كانت هذه هي المرة الأولى التي ألتقط فيها تأثيرات شلال النار الكاملة في آخر 30 دقيقة من غروب الشمس دون أي عائق من السحب، على الرغم من أنني قمت بتصوير شلال النار عدة مرات على مدار الاثنتي عشرة سنة الماضية".