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صحيفة تواصل الالكترونية

صاحب عبارة "بلحاكم على عشاكم".. قصة مواطن خصص منزله لاستقبال الضيوف بالرياض

الكرم
كرم مواطن
أ أ
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كشف تقرير متلفز عن قصة مواطن ارتبط اسمه بالكرم وحفاوة الضيافة في الرياض.

وبحسب التقرير الذي أعده برنامج "في أسبوع": بدأت القصة منذ 13 عاما في محاولة الرجل لم الشتات.اضافة اعلان

كرم مواطن بالرياض:



ووصف التقرير العم "محمد العجل" المعروف بعبارته المشهورة " يا هلا وألف هلا بلحاكم على عشاكم" بأنه علامة من علامات وأهل الكرم في زمانه.

وقال المواطن: إذا شفتوا السيفتي شغال ترى فيه عشاء وقهوة، فيما أوضح التقرير: العم محمد سيرته صارت على كل لسان وقابلوه الناس بعفويته وبساطته وترحابه وكرم ضيافته.

وتابع: الجود من الموجود عبارة تمثلت في كرم هالعم قديما الذي بنى بيته وخصصه في استقبال ضيوفه وبوجود مجموعة من القطع التراثية النادرة.

كما نقل عن المواطن :" أحيانا تيجي عزيمة كبيرة تكلف 10 آلاف ريال، مبينا أن الغاية من المجلس هو استقبال جميع الضيوف من جميع الجنسيات والأديان وجميع القبائل والعوائل وعندما تحققت هذه الغاية نسيت وش الوقت.

الديوانية مفتوحة



وفي وقت سابق وفي قصة مشابهة ضرب  أحد الكويتيين أروع الأمثلة بالكرم حيث قام بفتح أبواب بيته أمام طلبة الكليات وطلب من أولياء الأمور الذين ينتظرون الطالبات الجلوس في الديوانية بدلاً من البقاء في السيارة.


وأضاف في مقطع فيديو: "يشرفني حضور أي حد كبير أو صغير ونطلب من إخواننا في الجامعات تربية أساسية وغيره جميع رجل موجود "الديوانية" مفتوحة من الساعة السابعة شاي وقهوة ولبن موجود".

وتابع: "المكان مكانه ، أنا في غرب عبد الله مبارك منزل 22 قطعة 6 استقبلكم جميعا، وأفتخر بكم جميعا".

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