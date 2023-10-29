الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. طالبة تشرح كيفية التفاعل مع منصة مدرستي

مدرستي
منصة مدرستي
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نشر الحساب الرسمي لمكتب تعليم الفضيلة، الإدارة العامة للتعليم بجدة، مقطع فيديو لطالبة أثناء تفاعلها مع منصة "مدرستي"، إثر إلغاء الدراسة حضوريًا اليوم وجعلها عن بعد، بسبب الأحوال الجوية.اضافة اعلان
ووثقت الطالبة فرح الزهراني من التحفيظ الثانية (طفولة مبكرة) بداية رحلتها التعليمية لهذا اليوم عبر منصة مدرستي.
وظهرت الطفلة وهي تتابع باهتمام مادة التربية الفنية، والتي تعد من أهم المواد  والهوايات المفضلة لديها، وفق قولها.  


منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي الواجهة الرسمية المعتمدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.
وأصبح الاعتماد متزايدًا على المنصة التي تسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.
كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.

الدخول إلى منصة مدرستي


يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (اضغط هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
- قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا
- اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
- قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
- قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
- قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
- اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
- انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
- قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
- اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
- أدخل كلمة مرور جديدة.
- اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
- يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

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