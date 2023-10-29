شاهد.. طالبة تشرح كيفية التفاعل مع منصة مدرستي

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نشر الحساب الرسمي لمكتب تعليم الفضيلة، الإدارة العامة للتعليم بجدة، مقطع فيديو لطالبة أثناء تفاعلها مع منصة "مدرستي"، إثر إلغاء الدراسة حضوريًا اليوم وجعلها عن بعد، بسبب الأحوال الجوية. اضافة اعلان

ووثقت الطالبة فرح الزهراني من التحفيظ الثانية (طفولة مبكرة) بداية رحلتها التعليمية لهذا اليوم عبر منصة مدرستي.

وظهرت الطفلة وهي تتابع باهتمام مادة التربية الفنية، والتي تعد من أهم المواد والهوايات المفضلة لديها، وفق قولها.



pic.twitter.com/hLRHoNbtWn حماسة واصرار، شغف واهتمام، الطالبة فرح الزهراني من التحفيظ الثانية ( طفولة مبكرة) تؤكد على ذلك من خلال توثيقها لبداية رحلتها التعليمية لهذا اليوم عبر منصة مدرستي ،أجيالنا في أمان. #تعليم_جده October 29, 2023





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