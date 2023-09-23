سجين روسي قضى 22 سنة في السجن وعند إطلاق سراحه ظهرت مفاجأة تفوق الوصف

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في واقعة نادرة الحدوث حكم على روسي يدعى "كامولجون كالونوف" بالسجن لمدة ٢٢ عاما في قضية قتل، وبعد مرور تلك السنوات وحين جاءت لحظة الإفراج عنه كانت المفاجأة. اضافة اعلان





هروب سجين:

تفاصيل الواقعة:

نادى السجانون على المتهم ليخرج إلى الحرية أخيرا، تفاجأو أنه غير موجود داخل السجن، وبعد مواصلة البحث عنه اكتشفوا أنه هرب منذ ساعات فقط.وحاليا تبحث الشرطة عنه كونه "متهم هارب" ومن المحتمل أن يواجه عقوبة الحبس لمدة ٤ سنوات إضافية.أبلغت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية وكالة أنباء نوفوستى، أنه فى صباح يوم إطلاق سراحه، حوالى الساعة الرابعة صباحًا، اختفى كالونوف من المستعمرة دون إبلاغ أى شخص ويفترض أنه هارب الآن، بحسب موقع news الروسي.الرجل الروسى أصله من مدينة زيما فى منطقة إيركوتسك، أُدين كامولجون كالونوف لأول مرة بتهمة تنظيم مجتمع إجرامى وتم إطلاق سراحه من السجن فى عام 1997. ثم أُدين مرة أخرى فى عام 2001 وسُجن لمدة 22 عامًا. من الناحية الفنية، على أى حال، لأن المستعمرة التى اختفى منها هى منشأة مفتوحة حيث يمكن للمدانين التحرك بحرية.والحقيقة هى أنه بالنسبة لأولئك الذين يقضون وقتًا فى مستوطنة مستعمرة، فإن الغياب لمدة 3 أيام لا يعتبر هروبًا من السجن، بل تهربًا من الطريق، "إذا لم يعد خلال هذا الوقت أو لم يتم العثور عليه، فإن السجين يواجه خطر عقوبة جنائية تصل إلى 4 سنوات فى السجن"، حسبما كتبت الخدمة الصحفية للمديرية الرئيسية لدائرة السجون الفيدرالية فى روسيا لمنطقة إيركوتسك.