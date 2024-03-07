ذات نسب وقيمة تربوية عالية.. شروط دولة عربية لاستيراد المواشي

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أعلنت دائرة الثروة الحيواني بوزارة الزراعة العراقية أمس الأربعاء، عن تطبيق عدة معايير لاستيراد المواشي للتربية.



شروط استيراد المواشي في العراق:

وأوضحت وسائل إعلام عراقية أنها اشترطت أن تكون ذات أداء وراثي ولديها شهادة صحية وشهادة نسب وقيمة تربوية عالية.ونقلت صحيفة "السومرية" عن مدير عام الدائرة وليد محمد أن الوزارة ودائرة الثروة الحيوانية وضعتا ضوابط ومعايير باستيراد المواشي للتربية ومنها:1-يجب أن تكون تلك المواشي ذات مواصفات عالية.2- من مناشئ معتمدة.3- تكون ذات أداء وراثي وقيمة تربوية عالية.4- توجد لها شهادة صحية.5- شهادة نسب.وبحسب وكالة الأنباء العراقية الحكومية ، فإن هذا الإجراء متبع عالميا والعراق الآن يسير على تلك الخطى.كما بين المسؤول في وزارة الزراعة أن الوراثة لها دور كبير لكن البيئة تحرف بالعوامل الوراثية سواء بالسلب أو الإيجاب.وتابع: إذا كانت المواشي من دول تتصف بمناخ معتدل وشروط صحية قياسية يجب توفير نفس الأجواء وفي حال عدم توفيرها لن يتحقق الأداء الوراثي المطلوب.كما نوه أن باب الاستثمار مفتوح ومستمر بوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية تشجع على الاستثمار في كل قطاعات الثروة الحيوانية والتي تشمل المواشي بأنواعها والطيور الداجنة.