دولة عربية تتجه لفرض ضريبة على الأموات!

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يتضمن مشروع موازنة لبنان 2024 مقترحًا بفرض رسوم رسوم على "نعوش محتوية على جثة بشرية" وتبلغ قيمتها 0.002%، في إطار الحفاظ على البيئة. اضافة اعلان

ووفقًا لموقع "النشرة" اللبناني، فإن وزارة الماليّة، المسؤولة عن وضع الموازنة وإرسالها، أوضحت أن "هذا البند أتى باقتراح من وزارة البيئة وهو قابل للتعديل والدراسة وليس نهائياًً.

ونقل عن وزير البيئة ناصر ياسين تأكيده أن "هناك خطأ حصل، والموظّف في الوزارة أرسل لائحة قديمة إلى وزارة المالية وسنقوم بالتصحيح"، مشيرًا إلى أن "المقصود ليس المسّ بالمتوفي ولا بكرامته إنما الحفاظ على البيئة".



رسم زهيد



إزالة البند من مشروع الموازنة



وأوضح أنّ "كل المنتجات القادمة من الخارج تأتي بعلب كرتون أو بلاستيك أو غيرها هي بحاجة إلى المعالجة وإعادة التدوير، وبالتالي تخضع للضريبة، وعندما يأتون بالمتوفي من الخارج يوضع في بوكس خشب ومن ثم بنعش وهذا البوكس يُعالج والرسم هو زهيد جدًا".وأكد الوزير أن "الخطأ سيصحح بإزالة هذا البند من مشروع الموازنة أو من اللائحة التي أرسلت".وتطرقت مصادر إلى قيمة الضريبة، والتي بلغت 2 بالألف من قيمة "المنتج"، موضحة أنه "لم يتم تبرير وضع الضريبة بأسباب موجبة".وأشارت إلى أنّ "استحداث ضريبة يتطلب شرحًا عن سبب اقتراحها والأسباب الموجبة ويناقش المجلس النيابي تلك الأسباب لتمريرها أو لا، وهذا لم يحصل في هذا البند".