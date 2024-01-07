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دراسة تحذر: الصداع النصفي يزيد خطر حوادث المرور لكبار السن

الصداع النصفي وخطر الحوادث
الصداع النصفي
أ أ
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حذرت دراسة حديثة من خطورة الصداع النصفي وتأثيره في زيادة خطر حوادث المرور خاصة لدى كبار السن.

خطورة الصداع النصفي اضافة اعلان


وفي التفاصيل، أشارت أبحاث جديدة إلى أن كبار السن هم أكثر عرضة بـ 3 مرات للتعرض لحادث سيارة بعد تشخيص إصابتهم بالصداع النصفي حديثاً.

وأوضحت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة كولورادو، أن الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع النصفي لا تحد من مخاطر الحوادث المرورية.

ووفق "هيلث داي"، تتبع الباحثون أكثر من 2500 سائق أعمارهم بين 65 و79 عاماً في 5 مواقع في الولايات المتحدة.

إجراءات للحد من خطر الحوادث لكبار السن


أيضا أظهرت النتائج أن التشخيص السابق للصداع النصفي لا يبدو أنه يؤثر على خطر اصطدام السائق.

وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن التشخيص الجديد للصداع النصفي أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي بمقدار 3 أضعاف خلال عام واحد.

ونظراً لتزايد عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، دعت نتائج البحث إلى اتخاذ إجراءات للحدث من المخاطر المرورية لهذه الفئة العمرية.

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