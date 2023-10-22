الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: النباتات تتواصل مع بعضها عندما تكون في خطر

النباتات تتواصل
تواصل النباتات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يمكن للعديد من أنواع الأشجار والنباتات أن تتواصل مع بعضها البعض لنشر تحذير من أخطار قادمة، وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.اضافة اعلان
وأثبتت دراسة حديثة أن النباتات "المصابة بآفات تنبعث منها مركبات كيميائية معينة، والتي يمكن أن تصل إلى الأنسجة الداخلية للنباتات السليم، وبالتالي تنشط الدفاعات داخل خلاياها".


تحصين النباتات ضد الحشرات

وبحسب المشرفين على تلك الدراسة، فإن الفهم الأفضل لهذه الآلية يمكن أن يساعد العلماء والمزارعين في "تحصين النباتات ضد هجمات الحشرات أو الجفاف قبل حدوثها".
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، ماساتسوجو تويوتا، إن "هذه الدراسة تمثل المرة الأولى التي يتمكن فيها الباحثون من وضع تصور للتواصل بين النباتات للتحذير من تهديد من الأخطار البيئية.


مراقبة كيفية استجابة الأشجار

وبدأ هذا النوع من الأبحاث التي تسلط الضوء على "تواصل النباتات" في ثمانينيات القرن الماضي، عندما قام اثنان من علماء البيئة بوضع "مئات اليرقات والديدان على أغصان أشجار الصفصاف لمراقبة كيفية استجابة الأشجار".
وبدأت تلك الأشجار في "إنتاج مواد كيميائية تجعل أوراقها غير شهية وغير قابلة للهضم، بغية ردع الحشرات".


تجهيز الدفاعات الكيميائية

لكن الأمر الأكثر إثارة للفضول هو أن "أشجارًا سليمة من نفس النوع، تقع على بعد 30 أو 40 مترًا وليس لها أي روابط جذرية مع الأشجار المتضررة، قد جهزت نفس الدفاعات الكيميائية استعدادا لأي غزو محتمل من الحشرات.
وتوصلت دراسة جديدة إلى أن النباتات تصدر أصواتا عند العطش أو تحت ظروف الإجهاد الأخرى دون أن يمكن البشر من سماعها، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية.


الأشجار ترسل إشارات كيميائية لبعضها

ووجد زوج آخر من العلماء في ذلك الوقت نتائج مماثلة، عند إجراء دراسة مشابهة على أشجار من القيقب والحور التالفة.
وخلصت هذه الفرق البحثية المبكرة إلى فكرة مبدئية مفادها، أن "الأشجار ترسل إشارات كيميائية لبعضها البعض عبر الهواء"، وهو ما يُعرف اليوم باسم "التنصت النباتي".


التواصل من خلية إلى أخرى

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، لاحظ العلماء حدوث ذلك النوع من التواصل من خلية إلى أخرى في أكثر من 30 نوعًا من النباتات.
منها، فول الليما والطماطم والمريمية والنباتات المزهرة في عائلة الخردل، لكن دون أن يتمكنوا من معرفة ماهية تلك المركبات المهمة وآلية  الاستشعار.

اقرأ أيضا

لاعبون مسلمون
1:41 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

ماذا فعل 3 لاعبين عرب بعد أن طلب منهم الوقوف حدادًا على أرواح الصهاينة؟

بق الفراش
12:09 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

"إكسبريس": كيف تحمي نفسك من بق الفراش؟

صواريخ نووية
10:57 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

سيناريوهات مخيفة.. كيف ينجو البشر من حرب نووية محتملة؟

أسماك
9:08 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

ولاية أمريكية تتخلص من 40 ألف سمكة لمنع انتشار هذا المرض

اقرأ أيضا

"الخثلان" يكشف عن أفضل الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها

لحماية صغار المستثمرين.. مركز حكومي للقضاء على الغرامات العشوائية

بفاعلية وانتظام.. إليك أهم 9 خطوات مجربة لتنظيم الوقت

رعب في بريطانيا بسبب "السماء الحمراء".. والسكان: نهاية العالم

الشرطة تستغيث بعد أن حاصرها تمساح ضخم!

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
1:36 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام يدعو لأهل فلسطين بالنصرة والتمكين (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
1:34 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: التبرج من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل (فيديو)

افعى
10:15 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

أشبه بزهرة جميلة.. فيديو مذهل لأفعى ضخمة تختبيء بين الورود

طلاق
6:43 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

إحصائية مقلقة.. 8 حالات طلاق في الساعة الواحدة بدولة عربية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

elaosboa60145
3:19 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

عُمان تُحذر واليمن يُناشد.. تطورات الإعصار "تيج" وتأثيراته على المملكة

لاعبون مسلمون
1:41 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

ماذا فعل 3 لاعبين عرب بعد أن طلب منهم الوقوف حدادًا على أرواح الصهاينة؟

أخبار السعودية
1:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أعلى راتب لاستحقاق حساب المواطن ومعاش المطلقات

أمطار غزيرة
1:04 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

“الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق لـ9مساءً

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
12:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تقفز 8 مراتب عالمية في مناولة الحاويات (فيديو)

حساب المواطن (11)
12:00 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن