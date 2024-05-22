الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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هل الحج يُكَفِّر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد؟ "الخثلان" يوضح

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن مدى تكفير الحج للذنوب المتعلقة بحقوق العباد.اضافة اعلان

هل الحج يُكَفِّر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الحج يهدم "يُكَفِّر" ما كان قبله من الذنوب والمعاصي.
وأضاف أن الحج يُكَفِّر الله به الذنوب ويحط به الخطايا، إلا ما كان متعلقًا بحقوق العباد.
وبين أن تكفير الحج للذنوب إنما خاص بحقوق الله عز وجل، أما ما كان متعلقًا بحقوق المخلوقين فلا يكفرها الحج ولا غير الحج حتى الشهادة.

حقوق العباد أمرها عند الله عظيم

وأشار إلى أنه حتى الشهادة في سبيل الله لا تُكَفِّر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد، مؤكدًا أن حقوق العباد تبقى لأصحابها لأن أمرها عند الله عظيم، لا يكفرها لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، حتى الموت في سبيل الله.

ويقول ابن تيمية (رحمه الله): "حقوق العباد من المظالم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الأئمة والحديث الذي روى في سقوط المظالم وغيرها بذلك - حديث عباس بن مرداس - حديث ضعيف".


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