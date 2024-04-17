حدث نادر.. ثعبان يعطل قطارًا فائق السرعة في اليابان

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تسبب ثعبان في تعطل بقطار تابع لشبكة شينكانسن، أحد القطارات فائقة السرعة في اليابان، في واقعة نادرًا ما تتكرر .

وجاء ذلك بعد أن نبه أحد الركاب عناصر الأمن بوجود ثعبان يبلغ طوله 40 سنتيمترًا في القطار الذي يربط بين ناجويا وطوكيو، مما أدى إلى توقفه لـ17 دقيقة.

وأعلن ناطق باسم شركة السكك الحديد المركزية اليابانية، أنه لم يتضح ما إذا كان الثعبان سامًا، وكيف تمكن من الوصول إلى داخل القطار.

وأشار إلى أنه لم تسجل إصابات أو حالات ذعر بين الركاب.





اصطحاب الحيوانات مع ركاب القطار



ويحق لركاب قطارات شبكة شينكانسن اصطحاب كلاب صغيرة أو قطط أو حمام أو غيرها من الحيوانات، لكن اصطحاب الثعابين غير مصرح به.وقال المتحدث: "من الصعب أن تتسلق الثعابين البرية القطارات. ونحن نعتمد قواعد تحظر على الركاب إدخال الثعابين إلى قطارات شينكانسن، لكننا لا نفتّش في أمتعتهم".وكان من المقرر أن يكمل القطار مساره نحو أوساكا، لكنّ الشركة قررت استخدام قطار مختلف، مما تسبب في تأخير الرحلة لنحو 17 دقيقة، بحسب المتحدث.يشار إلى أنه تم تكثيف دوريات المراقبة التي يقوم بها حراس الأمن في القطارات السريعة بعد حادثة الطعن التي حصلت عام 2018 في أحد قطارات شينكانسن وأثارت صدمة كبيرة في اليابان.