حتى لا يتفاقم المرض.. 7 نصائح لمنع النسيان وتقوية الذاكرة

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يتعرض الكثير من الأشخاص لنسيان العديد من الأشياء،
مثل مفاتيح السيارة، وحافظة النقود، وقائمة البقالة، واسم شخص التقيته للتو، وهذه
ظاهرة عامة يعاني منها كثير من الناس.
وعلى الرغم من ذلك، فإن النسيان ليس أمراً يُستخف به، حتى لا يتطور الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك مثل فقدان الذاكرة، أو الخرف.
7 طرق لمنع النسيان وتقوية الذاكرةووفقًا لـ"مايو كلينك"، فإن هناك 7 طرق قد
تساعدنا لمنع النسيان وتقوية الذاكرة، وهي:
1. الأنشطة البدنيةالنشاط البدني يزيد من تدفق الدم إلى الجسم كله، بما
في ذلك الدماغ، وهذا قد يساعد في الحفاظ على قوة ذاكرتك.
وبالنسبة لغالبية البالغين الأصحاء، يوصي الخبراء بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل من التمرينات الهوائية المعتدلة، مثل المشي السريع، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمرينات الهوائية الشديدة، كالهرولة، ويٌفضل توزيع ذلك على مدار الأسبوع.
2. النشاط
العقليكما أن النشاط البدني يساعد في الحفاظ على لياقة
الجسم، فالأنشطة المحفزة للذهن تحافظ على نشاط عقلك، وتساعد في الوقاية من فقدان
الذاكرة.
يمكنك مثلاً حل الكلمات المتقاطعة، أو اتخاذ طرق بديلة أثناء القيادة، ويجب عليك محاولة تعلم مهارة جديدة.
3. التفاعل
الاجتماعييساعدك التفاعل الاجتماعي على منع الاكتئاب والضغط
النفسي، إذ أن كليهما يؤدي إلى فقدان الذاكرة.
ابحث عن فرص للاجتماع مع الأحباء والأصدقاء وغيرهم، خاصة إذا كنت تعيش بمفردك.
4. استبدال الفوضىنسيان الأشياء أمر مرجح إذا كان منزلك فوضوياً،
ومذكراتك مبعثرة. استبدل الفوضى بالنظام، ودوّن المهام والمواعيد والأحداث الأخرى
في دفتر أو مفكرة، أو برنامج تخطيط إلكتروني خاص.
يمكنك أيضاً تكرار كل بند بصوت عالٍ عندما تدونه، ما يساعد في تثبيته. وحدِّث قائمة المهام باستمرار، وخصص مكاناً تضع فيه محفظتك، ومفاتيحك، ونظارتك، والضروريات الأخرى.
5. النوم الجيديلعب النوم دوراً مهماً في مساعدتك على ترسيخ ذكرياتك،
حتى تتمكن من استدعائها في أي وقت مُستقبلاً.
اجعل الحصول على قسط كافٍ من النوم أحد أولوياتك، إذ يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات من النوم يومياً.
6. النظام الغذائيالنظام الغذائي الصحي جيد للعقل كما أنه جيد للقلب
أيضاً. تناول الفواكه والخضراوات، واختر مصادر البروتين قليلة الدسم، مثل الأسماك
واللحوم الخالية من الدهون والدواجن منزوعة الجلد.
وما تشربه مهم أيضاً، فتناوُل الكحول يمكن أن يؤدي إلى التشوش، وفقدان الذاكرة، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات.