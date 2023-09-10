ثعبان يختبئ داخل سيارة.. والشرطة تتدخل

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تدخلت الشرطة في ولاية كارولينا الشمالية لاستخراج ثعبان كان مختبئًا داخل سيارة.

قالت شرطة كانابوليس للإطفاء في منشور على "فيسبوك"، إن قائد سيارة سوبارو اكتشف وجود ثعبان مختبئًا في الشبكة الأمامية بعد انطلاقه. اضافة اعلان

وأشارت إلى أن الرجل كان يقود سيارته في موريسفيل إلى كانابوليس ولم يرغب في المغادرة.





إخراج الثعبان من السيارة



وتمكن الضابط جيسون وايتلي من إخراج الثعبان، من السيارة.وقالت الشرطة إنها عثرت على منزل جديد للثعبان، الذي يعتقد أنه حيوان أليف هارب أو مهجور.وأضافت: "تحث إدارة شرطة كانابوليس الجميع على توخي الحذر عند توفير رحلات للغرباء، وخاصة النوع الزلق".