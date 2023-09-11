الإثنين، 26 صفر 1445 ، 11 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تعرف على 7 عادات لأكثر الأشخاص الناجحين في العالم

عادات الناجحين
الأشخاص الناجحون يشتركون في العادات الخاصة بهم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حدد موقع 24 الإلكتروني، 7 عادات رئيسة لأكثر الأشخاص نجاحًا في العالم، نسبة إلى تحليل أجرته صحيفة «تايمز أوف إنديا».
لفت خلاله إلى أنه من المثير للاهتمام أن جميع الأشخاص الناجحين لديهم بعض العادات الخاصة التي يلتزمون بها، والتي أسهمت بشكل فعال في وصولهم إلى أهدافهم، وأشهرها:اضافة اعلان


أهداف قابلة للتحقيق 

من المعروف أن الأفراد الناجحين يضعون أهدافًا قابلة للتحقيق، إنهم يحددون ما يريدون تحقيقه ويقسمونه إلى أهداف أصغر يمكن التحكم بها، هذه الأهداف هي أشبه بخريطة طريق توفر لهم التوجيه والتحفيز.

ترتيب الأولويات
الوقت ثمين جداً للأشخاص الناجحين، إنهم يرتبون أولويات المهام، ويتجنبون الأنشطة التي تضيع الوقت.. وتتيح الإدارة الفعالة للوقت تحقيق أقصى استفادة من كل يوم.


اكتساب مهارات ومعلومات جديدة

التعلم مدى الحياة هو شيء يزدهر به الأفراد الناجحون، إنهم يفهمون أن المعرفة قوة ويستمرون في اكتساب مهارات ومعلومات جديدة.. هذه العادة المذهلة تجعلهم أكثر ابتكاراً وقدرة على التكيف في عالم سريع التغير.
 

التمتع بالمرونة في كل الأوقات

من المعروف أن طريق النجاح ليس مفروشاً بالورود، على المرء أن يكدح ويكون مستعداً للنكسات والتحديات، أنجح الأشخاص هم من يتمتعون بالمرونة، وينظرون إلى العقبات على أنها فرص للنمو ويستمرون في المضي قدماً.


العلاقات المهنية وقوة التواصل

إن بناء العلاقات القوية والحفاظ عليها أمر مهم في عالم النجاح، الأفراد الناجحون يفهمون قوة التواصل.. إنهم يستثمرون الوقت في رعاية العلاقات المهنية والبحث عن التعاون والإرشاد والدعم.


الصحة الجسدية والعقلية

الأشخاص الأكثر نجاحاً يعطون الأولوية لصحتهم الجسدية والعقلية، وتعتبر التمارين المنتظمة واتباع نظام غذائي متوازن والراحة الكافية عناصر غير قابلة للتفاوض في روتينهم.


رد الجميل للمجتمع

يؤمن العديد من الأشخاص الناجحين برد الجميل للمجتمع، إنهم يعرفون امتيازاتهم ويستخدمون نجاحهم لإحداث تأثير إيجابي على العالم.

اقرأ أيضا

البرنامج الوطني
11:17 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بادر بالتسجيل الآن.. وظائف إدارية وتقنية في البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

ملعب كرة السعودية
8:56 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

شاهد.. شابان يسقطان من أعلى الجبل أثناء لعب الكرة بجازان وهذا ما حدث لهما

upload1599249833302
7:47 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

فيديو نادر.. الشيخ بن عثيمين يكشف فوائد الابتلاء وعلامات حب الله للعبد

قلم يكتب على الماء 2
4:57 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

"وعلّم الإنسان ما لم يعلم".. ابتكار قلم جديد يكتب على الماء

اقرأ أيضا

خارطة طريق للتغلب على مخاوفك المالية.. 7 طرق لاتفوتك

ثعبان يختبئ داخل سيارة.. والشرطة تتدخل

تصاعد وتيرة العنف في أمريكا.. تعرف على أخطر 10 مدن

أفضل 5 أماكن على وجه الأرض.. سكانها الأكثر سعادة والأطول عمرًا بالعالم

مئذنة أشهر مسجد في مراكش تتمايل بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

فنجان القهوة
4:31 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

مفاجأة.. كشف أسرار مذاق القهوة الآسر

طفل سوري -
4:21 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

بموهبته القرآنية.. طفل سوري يثير تفاعلاً واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي

البيضة الذهبية
4:05 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

العثور على "بيضة ذهبية" في قاع المحيط يثير حيرة العلماء

صلاة الجمعة في المسجد الحرام 2
4:00 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خطيبا المسجدين الحرام والنبوي: حاجة الإنسان إلى الدين والصلة والمودة في العلاقات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
11:27 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

وزير الإسكان: نعمل على تخفيض أسعار الوحدات السكنية

حساب المواطن
11:23 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تعرف على التابع الوحيد الذي لا يجوز حذفه من حساب المواطن

ولي العهد في الهند
10:59 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بعد قمة العشرين.. ولي العهد يبدأ زيارة رسمية للهند (فيديو وصور)

أهم 10
10:04 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. طلبات التقاعد المبكر للمعلمين والتسجيل في حساب المواطن

تنفيذ الاحكام
8:57 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مع السجن والغرامة.. إحالة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام إلى مكافحة الفساد

حساب المواطن
8:07 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص التسجيل في حساب المواطن والدعم الإضافي