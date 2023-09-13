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تصرف غريب لعامل الديلفري بهذه الدولة.. شاهد ما فعله بالطعام!

ديلفري
العامل لحظة البصق على الطعام
أ أ
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ضبطت كاميرا جرس الباب، عامل توصيل الطلبات "الديلفري" وهو يبصق على طلب طعام قام بتوصيله إلى منزل بولاية فلوريدا الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع.اضافة اعلان
وحدثت الواقعة التي تم تداولها في مجمع سكني في كيندال بعد ظهر يوم السبت، في أعقاب ما وصف بأنه "نصيحة رديئة"، حسبما أفاد موقع "لوكال 10".

تفاصيل الواقعة 

وتظهر اللقطات العامل وهو يضع الطعام المعبأ في كيس أمام باب الشقة، والتقط صورة لإثبات التسليم على تطبيق "دورداش"، قبل أن يبصق على الكيس ثلاث مرات بينما كان يتمتم بشيء غير مسموع، حسبما أظهرت اللقطات.
وقال صبي يبلغ من العمر 13 عامًا ووالدته، اللذان احضر العامل الطعام لهما، إن بطنهما انقلبت عندما شاهدا تصرفه خلال الفيديو المباشر.
قال إلياس كريسانتو: "كان رد فعلي هو أنني أردت التقيؤ. إنه أمر مثير للاشمئزاز للغاية". أعني، الذي يفعل ذلك؟".
وأضاف إنه ووالدته دفعا حوالي 30 دولارًا مقابل الطلب، وأعطيا العامل إكرامية بقيمة 3 دولارات. ورجح أنه ربما كان مستاءً من المبلغ الذي دفعاه وقرر البصق على الطعام كعقاب.


عقوبة للعامل 

وأشار كريسانتو إلى أنه أرسل التسجيل إلى تطبيق شركة خدمات توصيل الطعام "دورداش" لاسترداد الأموال الذي دفعه هو ووالدته، لكن تم رفضه في البداية حتى اتصل مع ممثل خدمة العملاء عبر الهاتف.
وقالت الشركة، إنها حرمت العامل المتورط من توصيل الطلبات في المستقبل، لكن "نتائج جميع التحقيقات الداخلية تبقى سرية".
يشار إلى أن شركة "دورداش"‏ هي خدمة توصيل طعام أمريكية. تم إطلاقها في بالو ألتو بكاليفورنيا في عام 2013. وفي يناير 2020، أصبح لديها أكبر حصة في سوق توصيل الطعام في الولايات المتحدة. 

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