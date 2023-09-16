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تخفّى تحت حساب "حفيد أبو جهل".. الإطاحة بتركي خلال ساعات بعد وضعه خمور داخل مسجد (فيديو)

شخص تركيا
الشرطة التركية
أ أ
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تمكنت الشرطة التركية من الإطاحة بشخص تحدى الدولة، وأهان مشاعر المسلمين بوضعه الخمور داخل أحد المساجد.

حفيد أبو جهل في تركيا:

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وقبل ساعات قام حساب مجهول بمسمى " حفيد ابو جهل" بنشر صوره لمشروبه داخل الجامع.
وعلق على صورة المنكر قائلا :" 3200 جامع في تركيا دعوهم يقوموا بفحص كل كاميرات المراقبة ان استطاعوا ليحددوا هويتي".

لحظة الإطاحة بحفيد ابي جهل:


بينما نشرت وسائل إعلام تركية ونشطاء أتراك بعد ساعات مقطع فيديو يوثق لحظة الإطاحة به بعد ساعات من منشورة السيء.
وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو بالقول :"  تم إلقاء القبض على عدو الإسلام الذي دخل إلى أحد الجوامع في إسطنبول ونشر صورة لنفسه وهو يشرب الخمر على حسابه المستعار في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف : " هذا الكائن تحدى الدولة قائلاً "إذا تمكنوا من العثور عليّ، فسوف أذهب للإدلاء بشهادتي" الدولة عرفت اسم الجامع ووصلت لهوية الكائن الحي الذي كان يستخدم حسابه باسم آخر".
وتم السخرية منه بعد الإطاحة به بعبارة :" نتمنى لك أوقاتا ممتعة في التحقيق".

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