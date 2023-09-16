تخفّى تحت حساب "حفيد أبو جهل".. الإطاحة بتركي خلال ساعات بعد وضعه خمور داخل مسجد (فيديو)

أ أ



تمكنت الشرطة التركية من الإطاحة بشخص تحدى الدولة، وأهان مشاعر المسلمين بوضعه الخمور داخل أحد المساجد.





حفيد أبو جهل في تركيا:

اضافة اعلان

لحظة الإطاحة بحفيد ابي جهل:

#عاجل

🔥تم القاء القبض على عدو الاسلام الذي دخل الى احد الجوامع في اسطنبول ونشر صورة لنفسه وهو يشرب الخمر على حسابه المستعار في مواقع التواصل الاجتماعي.



هذا الكائن تحدى الدولة قائلاً

"إذا تمكنوا من العثور علي،فسوف اذهب للإدلاء بشهادتي"



الدولة عرفت اسم الجامع و وصلت لهوية… pic.twitter.com/JOyiySzjwU — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) September 15, 2023

وقبل ساعات قام حساب مجهول بمسمى " حفيد ابو جهل" بنشر صوره لمشروبه داخل الجامع.وعلق على صورة المنكر قائلا :" 3200 جامع في تركيا دعوهم يقوموا بفحص كل كاميرات المراقبة ان استطاعوا ليحددوا هويتي".بينما نشرت وسائل إعلام تركية ونشطاء أتراك بعد ساعات مقطع فيديو يوثق لحظة الإطاحة به بعد ساعات من منشورة السيء.وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو بالقول :" تم إلقاء القبض على عدو الإسلام الذي دخل إلى أحد الجوامع في إسطنبول ونشر صورة لنفسه وهو يشرب الخمر على حسابه المستعار في مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف : " هذا الكائن تحدى الدولة قائلاً "إذا تمكنوا من العثور عليّ، فسوف أذهب للإدلاء بشهادتي" الدولة عرفت اسم الجامع ووصلت لهوية الكائن الحي الذي كان يستخدم حسابه باسم آخر".وتم السخرية منه بعد الإطاحة به بعبارة :" نتمنى لك أوقاتا ممتعة في التحقيق".