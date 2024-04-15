تحرك جثمان امرأة أثناء تشييعها بدولة عربية وتدخل فوري من الأطباء

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في واقعة نادرة الحدوث، شهدتها مدينة بسيون بمحافظة الغربية شمال المحافظة المصرية القاهرة، وذلك عندما توجهت جنازة متوفاة أثناء تشييع جثمانها.



تحرك جثمان امرأة أثناء تشيعها:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فإنه عند الذهاب بالمتوفاة إلى مستشفى بسيون العام للتأكد من وفاتها بعد أن زعم مشيعون أن الجثمان تحرك داخل النعش فظنوا أنها على قيد الحياة.ونقلت عن شاهد عيان قريب من أسرة المرأة أن:"الوفاة كانت طبيعية للمرأة داخل منزلها وجرى الكشف الطبي عليها من قبل مفتش الصحة التابع لمنطقتها بمدينة بسيون وأكد صحة ذلك نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وبعدها جرى استخراج شهادة الوفاة والاستعداد لتشييع الجثمان".وأضاف أنه عند وصول الجثمان للمسجد واستعداد الأهالي للصلاة زعم البعض تحرك الجثمان داخل النعش وتعالوا بالتكبيرات والتهليل، ما دفع أهلها لكشف الكفن عن وجهها للتأكد من أنها حية أو متوفاة وتوجهوا بها إلى مستشفى بسيون العام للكشف الطبي عليها قبل دفنها.بينما أكد مصدر داخل مستشفى بسيون العام أن جثمان المرأة وصل للمستشفى وجرى الكشف الطبي عليها للتأكد من أنها متوفاة بشكل طبيعي.وبعدها خرج النعش مرة أخرى من المستشفى والصلاة عليها وتشييعها لمثواها الأخير وجرى دفنها بمقابر الأسرة.