الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحرك جثمان امرأة أثناء تشييعها بدولة عربية وتدخل فوري من الأطباء

00
جثمان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
في واقعة نادرة الحدوث، شهدتها مدينة بسيون بمحافظة الغربية شمال المحافظة المصرية القاهرة، وذلك عندما توجهت جنازة متوفاة أثناء تشييع جثمانها.

تحرك جثمان امرأة أثناء تشيعها:

اضافة اعلان
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فإنه عند الذهاب بالمتوفاة إلى مستشفى بسيون العام للتأكد من وفاتها بعد أن زعم مشيعون أن الجثمان تحرك داخل النعش فظنوا أنها على قيد الحياة.
ونقلت عن شاهد عيان قريب من أسرة المرأة أن:"الوفاة كانت طبيعية للمرأة داخل منزلها وجرى الكشف الطبي عليها من قبل مفتش الصحة التابع لمنطقتها بمدينة بسيون وأكد صحة ذلك نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وبعدها جرى استخراج شهادة الوفاة والاستعداد لتشييع الجثمان".
وأضاف أنه عند وصول الجثمان للمسجد واستعداد الأهالي للصلاة زعم البعض تحرك الجثمان داخل النعش وتعالوا بالتكبيرات والتهليل، ما دفع أهلها لكشف الكفن عن وجهها للتأكد من أنها حية أو متوفاة وتوجهوا بها إلى مستشفى بسيون العام للكشف الطبي عليها قبل دفنها.
بينما أكد مصدر داخل مستشفى بسيون العام أن جثمان المرأة  وصل للمستشفى وجرى الكشف الطبي عليها للتأكد من أنها متوفاة بشكل طبيعي.
وبعدها خرج النعش مرة أخرى من المستشفى والصلاة عليها وتشييعها لمثواها الأخير وجرى دفنها بمقابر الأسرة.

اقرأ أيضا

بسبب تدوينة على منصة إكس.. قصة إنزال عقوبة على مراهق عمره 19 عاما

ينوي نهارا صيام الست من شوال.. هل تصح نيته؟

نصيحة للموظفين.. ماذا تفعل إذا لم تكن سعيدا في عملك؟

لهذا السبب.. احذر تداول مقاطع السخرية عن شهر شوال (فيديو)

شاهد.. نمر طليق في شوارع دولة عربية يثير الذعر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook