بالفيديو.. رجل من خميس مشيط يعثر على طائر غريب

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عثر أحد المواطنين في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير على طائر غريب يشبه الصقر بفم كبير وبدون منقار.





طائر غريب



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وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع، حيث علقت مواطنة بقولها "هذا اسمه طائر البوتو.. غريبة وش جابه أجوائنا ! هذا يعيش في جنوب أمريكا".



وعلق سعيد بن غرم الله الغامدي بقوله "سبحان الله ، هذا يسلمه لـ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إعتقادي هذا الطائر نادر ولا يوجد له فصيله".





الحياة الفطرية تتفاعل



ماذا تعرف عن طائر البوتو



متداول :

رجل من خميس مشيط .. يعثر على طائر غريب pic.twitter.com/k2HPgEj6dt — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 16, 2023

كذلك تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع المقطع وتغريدة الغامدي بقوله "نشكر اهتمامك، نفيدك أنه تم التواصل مع صاحب المقطع واتخاذ الإجراء اللازم".التوزيعيذكر أن طائر البوتو، يتواجد في جنوب المكسيك والهند الغربية إلى الباراغواي، وشمال الأرجنتين. ويعيش في البلدان ذات الغابات المكشوفة، والطائر غير مهاجر.وطائر الـ"بوتو" من الطيور الانفرادية الليلية في المناطق المدارية الأمريكية، تتميز بأنماط معقدة من الرمادي والأسود، ولديها ريش بني يشبه أوراق الشجر، ينامون خلال النهار، ويستيقظون عند الغسق، لديهم عيون ضخمة قادرة على اكتشاف الفراشات وغيرها من الحشرات الطائرة في الظلام.لديه أيضا أفواه واسعة لاصطياد فريسة أثناء رحلاتهم بطريقة سريعة وقصيرة وصامتة، وعلى الرغم من ان أزواج طائر بوتو قد تتواجد في غضون بضع عشرات من الأمتار عن بعضها البعض، فهي أساسا مخلوقات انفرادية .طول الجناحان 35-48 سم. وجناحيه وذيله مُدببان. كما أن الذكر والأنثى متشابهانوهو طائر منفرد ينشط ليلاً، يجثم منتصباً على بقايا الأشجار المقطوعة أو على الأغصان، ويندفع عن مجثمه ليمسك الحشرات والبيوض وعادة في أعلى شجرة مقطوعة، والفرخ ازغب ينشأ داخل العش.أيضا طائر بوتو بدلا من بناء عش، يختار فرع أو مجرد شق مناسب الحجم لاستيعاب بيضة واحدة، البيض هو أبيض، مع علامة لبني ورمادي، ويتم احتضانه من قبل كلا الوالدين لمده 30-35 يوما.