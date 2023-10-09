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صحيفة تواصل الالكترونية

المرشد: تدريب أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لجعلهم مستقلين ماديًا (فيديو)

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
أ أ
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أعلن الكاتب الصحفي عبد الرحمن المرشد، أنهم يتم تدريب أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور لمساعدتهم على إيجاد الوظائف عبر برنامج "هدف".اضافة اعلان
وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن توظيف أبناء وبنات أسر المستفيدين بعد الانتهاء من تأهيلهم وتدريبهم يجعلهم مستقلين ماديًا ويساعدهم على الاستغناء عن معاش الضمان الاجتماعي.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن الاقتصادية.
ويحرص الصندوق على استمرارية تطوير وتحسين هذه البرامج، ورفع أعداد المستفيدين منها، لتمكين أبناء وبنات الوطن من النهوض بقدراتهم ومهاراتهم.


الضمان الاجتماعي

هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – أمس بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
ويأتي القرار الذي صدر بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استمرارًا للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“إلى رقم الجوال المدخل. 
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“ 
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. 
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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