الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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اللغة العربية.. من تعزيز الهوية إلى بناء المجتمع

اللغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
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تحتفل الإدارة العامة للتعليم، بمنطقة الرياض، باليوم العالمي لـ اللغة العربية تحت شعار: "العربية لغة الشعر والفنون" والذي يصادف يوم 18 من ديسمبر من كل عام.اضافة اعلان

مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية

وقال الدكتور نايف الزارع، المدير العام لتعليم الرياض: إن الاحتفاء يأتي تحقيقًا لأحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو العناية باللغة العربية.
وأضاف، يأتي الاحتفال باللغة العربية، بوصفها جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية للمواطنين، والتي يفتخر بها كل مواطن ويحرص على تعليمها بشكل دائم.

دور اللغة العربية في نشر الثقافة والعلم

وأشار أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي لأهميتها ودورها المهم في نشر الثقافة والعلم والمعرفة والفنون والآداب.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدت خطة شاملة للاحتفاء بهذا اليوم بالعديد من البرامج والفعاليات تهدف إلى إبراز دور المملكة الرائد في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.

التركيز على دور اللغة العربية الحضاري

وأكد على تفعيل المناسبة عبر توجيه واستثمار مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات والإذاعة المدرسية لإبراز أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري بما يُعزز وعي الطلاب والطالبات بلغتهم.
لافتاً إلى تفعيل حسابات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس في منصات التواصل الاجتماعي للمناسبة بنشر المواد الإعلامية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

من جهة أخرى يحتفل العالم غداً الاثنين "الثامن عشر" من شهر ديسمبر بيوم اللغة العربية العالمي حيث حضورها الدائم المتدفق الذي ينثال بمآثرها في هذا اليوم من كل عام وهو ما أقرّته "اليونسكو".
وفي مقال للدكتورة هيا بنت عبدالرحمن السمهري بعنوان "اللغة العربية وقضاياها في يومها العالمي، أشارت فيه إلى أن يوم اللغة العربية العالمي تعبير دولي عن استحقاق الاستمرار الذي حفظه القرآن الكريم.


إعادة ترتيب الأوراق لتمكين اللغة العربية

وجاء في المقال المنشور في جريدة الجزيرة، أن القرآن الكريم قد شرّف اللغة العربية بين اللغات؛ فهي لغة موجودة في أصل هوية المسلمين، بينما غيرها من اللغات مصنوعة وذلك يحتم إعادة ترتيب الأوراق بتمكين اللغة العربية.
واعتبارها رابطة اجتماعية وفكرية؛ وتمكين اللغة العربية من الحضور الكامل في كل شؤون الحياة، لتحمل المعارف الحديثة وتكون ذاكرة للعلوم والتقنية.

تمكين اللغة من اعتلاء منصات الفنون والآداب

إضافة إلى تمكينها من ثقافة الاستئناس من معجمها الوافر في واقع التعاملات الحديثة، ومن اعتلاء منصات الفنون والآداب اعترافاً وشغفاً بجمالياتها.
وقالت الكاتبة: يلزمنا تطوير التلقي اللغوي في التعليم حيث غاب في زحمة التفاصيل التي يمتلىء بها العبء التدريسي, وما زال واقعنا ينتهب واقع اللغة العربية فأصبحت ممكناتها في واقع المجتمعات هشة لا تُقِلّ ولا تحمل.

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