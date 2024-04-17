"الراحمون يرحمهم الرحمن".. شاهد لحظة إنقاذ قطة من سيول دبي

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أثار مقطع فيديو لشابين يسارعان إلى إنقاذ طفلة من السيول التي شهدتها الإمارات أمس، تفاعلاً واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر شابان يقودان قاربًا وسط مياه السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في أحد شوارع دبي، وهما يتحركان لإنقاذ قطة علقت بباب سيارة غمرتها المياه.

وتدخل الشابان على ما يبدو في الوقت المناسب لإنقاذ القطة التي أوشكت على الغرق واصطحباها معهما في القارب، مما أثار استحسانًا بين المتابعين، الذين علق أكثر من واحد منهم قائلاً: "الراحمون يرحمهم الرحمن".

وكتب أحدهم: "الله يزيد ويبارك في الطيبين من أهل الرفق والرحمة. أسأل الله أن يخفف من معاناة أهلنا في الإمارات وفي عُمان".

سيول عارمة



أعلى كميات أمطار في تاريخ الإمارات



وأغرقت مياه السيول الأمطار الأحياء والشوارع والطرق والمركبات في دبي، ووجهت السلطات بأن يكون العمل عن بُعد لموظفي الحكومة وجميع المدارس الخاصة في الإمارة.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الفيضانات التاريخية والسيول التي أغرقت طريق الشيخ زايد بدبي، وسط حالة من الشلل التام.كما أغرقت مياه السيول مترو دبي، ودخلت مياه الأمطار الغزيرة إلى المحطات وحولتها إلى أنهار جارية.وأعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، أن البلاد شهدت أعلى كميات أمطار في تاريخها منذ 75 عامًا؛ حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار، هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن هطول الأمطار القياسي الذي شهدته الإمارات خلال الـ24 ساعة، جراء تأثرها بـ #منخفض_المطير ، يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخها المناخي منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة كميات أكثر من الأمطار.