الثمرة بطول الإصبع.. كيف وصل التوت العماني من "الهيمالايا" إلى نجران

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تمكن مزارعون بمنطقة نجران من زراعة ما يعرف بالتوت العماني، الذي يختلف عن التوت البري.



مواصفات التوت العماني:

ويتميز التوت العماني بطعم ثماره اللذيذ والسكري، وكذلك بغزارة ثماره وإنتاجيته.أيضا يتميز أيضًا بطول ثماره التي يصل طولها مقارب لطول الإصبع أي ما يقارب من 4 إلى 5 سنتم.كما يبلغ ارتفاع الشجرة من المتر إلى المتر ونصف وهي مطعمة على أصول عالية الجودة تنتج الثمار مباشرة دون انتظار.ونقلت "الوطن" عن المزارع ناصر آل عباس بقرية الحضن قوله: نجحت في زراعة التوت العصيري أو التوت العماني كما يطلق عليه الكثير وهي التجربة الأولى.وأوضح أنها كانت ناجحة بكل المقاييس ساعد على ذلك التربة الخصبة والأجواء المناسبة لزراعة أي منتج فضلًا عن عذوبة المياه بالمنطقة وقرية الحضن خاصة.وتابع قائلا: بدأت بزراعة أكثر من 20 شجرة وجميعها كانت إنتاجيتها غزيرة وسنبدأ بتسويقها بشكل أكبر من خلال الموسم القادم حيث يعتبر هذا العام عام تجريبي ولاشك سنقوم بالإكثار منه.ويطلق على التوت العصيري في مصر التوت العماني وهناك من يطلق عليه التوت الكشميري أو التوت الباكستاني واسمه العلمي Morus Macroura.يذكر أن أصول الشجرة الأساسية تعود إلى جبال الهيمالايا والمنطقة الجبلية في إندونيسيا وهي شجرة طويلة العمر قادرة على الإثمار لعدة سنوات.