"التجربة الأكثر رعبًا".. طفلة تبصر الحياة قبل أوانها بـ 3 شهور ونصف؟

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عادت طفلة ولدت قبل 14 أسبوعًا من موعد ولادتها، بوزن لا يتجاوز 500 جرام أخيرًا إلى المنزل بعد 102 يوم من خضوعها للرعاية في الحاضنة. اضافة اعلان





قصة الطفلة بوبي مارتن



التجربة الأكثر رعبًا!



وأمضت الطفلة بوبي مارتن 102 يومًا في الحاضنة في مستشفى ليستر الملكي ببريطانيا، قبل أن تعود إلى المنزل مع والديها لورين وجيمس، المقيمين في نورثانتس .ويبلغ عمرها الآن سبعة أشهر ووزنها نحو 5 كيلوجرامات.وقالت والدتها"لقد كانت بالتأكيد التجربة الأكثر رعبًا في حياتي لأننا لم نكن متأكدين مما إذا كانت ستنجح في البداية".وأضافت: "لقد كانت صغيرة جدًا، ولا توصف حقًا، وكانت على جهاز التنفس الصناعي في الشهر الأول من حياتها".وتابعت: "لم نتمكن من الاحتفاظ بوبي لأكثر من أسبوع عندما ولدت لأول مرة"..وأردفت: "كل ما أمكننا فعله هو التأكد من غسل أيدينا وتعقيمها حتى نتمكن من إدخال أيدينا في أبواب الحاضنة ولمس يديها الصغيرتين. شعرت أن الانتظار كان إلى الأبد.. كل ما أردنا فعله هو أن نحتضن فتاتنا الثمينة."