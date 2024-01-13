استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن يقوم على رعاية كبار السن

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أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أهمية العناية بكبار السن لاسيما في فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة. اضافة اعلان





الدعم النفسي والجسدي لكبار السن



السجن والغرامة لإهمال العناية بكبير السن



تشديد عقوبة إهمال الكبير إذا تسبب في أضرار



حقوق المسنين في المملكة



تقديم التسهيلات لكبار السن في المملكة



حق كبار السن في الصحة



حقوق كبار السن في الحماية من الإيذاء



حق كبار السن في الضمان الاجتماعي



وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "أرجوكم.. لا تتركوا كبير السن في المستشفى بدون مرافق فهو يحتاج الكثير من الدعم النفسي والجسدي من مرافقه".وفي وقت سابق، أكدت المحامية، نورة الوندة، على أن عقوبة إهمال كبير السن تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال على من تجب عليه الرعاية من أفراد أسرته.وقالت إن العناية بكبير السن هي مسؤولية أسرته، وحدد النظام هذه المسؤولية في تسلسل متدرج يشمل أفرد أسرته بترتيب أورده النظام. وفقًا لـ"الإخبارية".وأشارت إلى أن عقوبة الحبس سنة والغرامة حسب النظام مفروضة لتهمة الإهمال فقط.وأضافت، أما إذا تسبب الإهمال في آثار أخرى جنائية، تقوم المحكمة بتحديد عقوبات أخرى تناسب مع الفعل أو المخالفة المرتكبة.وتشير إحصائية حديثة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن عدد المسنين يقارب مليونًا وثلاثة آلاف، أي ما نسبته 5% من إجمالي السكان.وتحفظ المادة 27 من النظام الأساسي حقوق كبار السن؛ حيث نصت على أن “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، ويشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.وتعد رعاية المسنين ورعايتهم أمر في غاية الأهمية، فإن هذه الفئة التي كرست حياتها للعطاء والتضحية تستحق الاحترام والعرفان والرعاية، من خلال خدمتهم على أكمل وجه، وتقديم التسهيلات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.تمكين كبار السن من الحصول على الخدمات والرعاية الصحية المناسبة، مع توفير الغذاء ومياه الشرب النقية والظروف الصحية للعمل، والبيئة الملائمة، والتوعية وتوفير المعلومات المتعلقة بصحتهم.حماية كبار السن من أي فعل مباشر ينتج عنه التأثير في وضع كبير السن الاجتماعي والصحي والنفسي.منحهم الحق في الإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين غير القادرين على العمل من ذوي الدخل المحدود أو من منعدمي الدخل، وبرامج الإعانات هذه تستهدف عدة فئات من المجتمع، وفق شروط وضوابط حددها نظام الضمان الاجتماعي.