السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن يقوم على رعاية كبار السن

كبار السن
كبار السن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أهمية العناية بكبار السن لاسيما في فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة.اضافة اعلان

الدعم النفسي والجسدي لكبار السن


وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "أرجوكم.. لا تتركوا كبير السن في المستشفى بدون مرافق فهو يحتاج الكثير من الدعم النفسي والجسدي من مرافقه".
وفي وقت سابق، أكدت المحامية، نورة الوندة، على أن عقوبة إهمال كبير السن تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال على من تجب عليه الرعاية من أفراد أسرته.

السجن والغرامة لإهمال العناية بكبير السن

وقالت إن العناية بكبير السن هي مسؤولية أسرته، وحدد النظام هذه المسؤولية في تسلسل متدرج يشمل أفرد أسرته بترتيب أورده النظام. وفقًا لـ"الإخبارية".

تشديد عقوبة إهمال الكبير إذا تسبب في أضرار

وأشارت إلى أن عقوبة الحبس سنة والغرامة حسب النظام مفروضة لتهمة الإهمال فقط.
وأضافت، أما إذا تسبب الإهمال في آثار أخرى جنائية، تقوم المحكمة بتحديد عقوبات أخرى تناسب مع الفعل أو المخالفة المرتكبة.

حقوق المسنين في المملكة

وتشير إحصائية حديثة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن عدد المسنين يقارب مليونًا وثلاثة آلاف، أي ما نسبته 5% من إجمالي السكان.
وتحفظ المادة 27 من النظام الأساسي حقوق كبار السن؛ حيث نصت على أن “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، ويشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

تقديم التسهيلات لكبار السن في المملكة

وتعد رعاية المسنين ورعايتهم أمر في غاية الأهمية، فإن هذه الفئة التي كرست حياتها للعطاء والتضحية تستحق الاحترام والعرفان والرعاية، من خلال خدمتهم على أكمل وجه، وتقديم التسهيلات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

حق كبار السن في الصحة

تمكين كبار السن من الحصول على الخدمات والرعاية الصحية المناسبة، مع توفير الغذاء ومياه الشرب النقية والظروف الصحية للعمل، والبيئة الملائمة، والتوعية وتوفير المعلومات المتعلقة بصحتهم.

حقوق كبار السن في الحماية من الإيذاء

حماية كبار السن من أي فعل مباشر ينتج عنه التأثير في وضع كبير السن الاجتماعي والصحي والنفسي.

حق كبار السن في الضمان الاجتماعي

منحهم الحق في الإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين غير القادرين على العمل من ذوي الدخل المحدود أو من منعدمي الدخل، وبرامج الإعانات هذه تستهدف عدة فئات من المجتمع، وفق شروط وضوابط حددها نظام الضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضا

"طمية" و"رفيدة" تخطفان أنظار زوار معرض خدمات الحج والعمرة

ثعبان سام يختبئ في الملابس الداخلية لطفل عمره 3 أعوام

عاجل.. "الفوزان" يوضح حكم صوم أول يوم من شهر رجب (فيديو)

أغرب عرض.. وظيفة استثنائية على جزيرة لشخصين فقط!

إخراج طقم أسنان من معدة مريض بعد 6 سنوات من ابتلاعه

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الصداع النصفي وخطر الحوادث 2:20 ص الأحد، 07 يناير 2024

دراسة تحذر: الصداع النصفي يزيد خطر حوادث المرور لكبار السن

قهوة 11:12 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل تختلف القهوة السعودية عن الأخرى من حيث الأضرار؟.. النمر يكشف مفاجأة

اقرأ أيضا

هلال رمضان
4:05 م الجمعة، 12 يناير 2024

حقيقة الأحاديث عن فضل شهر رجب وماذا قال العلماء عنها؟

المحامي محمد المزيّن - محامي - محكم تجاري
2:22 م الجمعة، 12 يناير 2024

حكم انتقال الهبة للورثة؟.. مستشار قانوني يجيب

وزارة العدل الامريكية
2:16 م الجمعة، 12 يناير 2024

تغريم شركة 3 ملايين دولار بسبب ارتكاب موظفيها فعلاً مشينًا

الشيخ ماهر المعيقلي
2:04 م الجمعة، 12 يناير 2024

دعاء خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين والمسجد الأقصى (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
7:00 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. سكني يكشف عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

جواز السفر
6:03 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الجوازات للمواطنين الراغبين في السفر لدول الخليج

إيجار
5:05 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. طريقة تحويل الإيجار من المنصة للمالك.. وحقيقة فرض رسوم أو ضريبة

ا
4:10 م السبت، 13 يناير 2024

تنبيه عاجل من سفارة أمريكا بالرياض وقنصلياتها في جدة والظهران

ا
3:00 م السبت، 13 يناير 2024

مشاجرة جماعية في أحد شوارع تبوك.. وبيان عاجل من الشرطة (فيديو)

وزارة الداخلية
2:00 م السبت، 13 يناير 2024

بيان عاجل.. الداخلية: ضبط (18538) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع