هل تختلف القهوة السعودية عن الأخرى من حيث الأضرار؟.. النمر يكشف مفاجأة

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قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، إن القهوة السعودية وغير السعودية تختلف عن بعضها من حيث تركيز الكافين وطبخه والغيان فيها، فكلما زاد مدة الغليان زادت الأضرار. اضافة اعلان





الكافين يحسن المزاج ويزيد التركيز



زيادة الكافين يؤثر بشكل سلبي على الصحة



وأضاف خلال مداخلة مع قناة العربية fm:" أنواع القهوة في العالم تختلف حسب تركيز الكافين، وكلما زادت مدة الغليان، كلما زاد تركيز الكافين". مشيرا إلى أن الكافين يحسن المزاج ويزيد التركيز.وتابع:" القهوة مشروب صحي وغير ضار إذا كانت كمية الكافين لا تتجاوز 8 إلى 10 فناجين يوميا".وأكمل :"الكافين إذا زاد تركيزه يؤثر بشكل سلبي على الصحة، فإذا تم الإفراط في تناول القهوة يؤدي ذلك إلى الرعشة والخفقان وقلة التركيز".وأشار إلى أن القهوة منزوعة الكافين، ليست خالية من الكافين ولكنها أقل تأثيرا على الإنسان من القهوة العادية. وتابع:" بعض الأشخاص لا يتناولون القهوة، لأنهم يشعرون بخفقان شديد في القلب بسبب الكافين، أو ألم في القولون ".