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استدعاء مكيفات "NIKAI" لعيوب في كفاءة الطاقة

حملة استدعاء
استدعاء مكيفات "NIKAI" لعيوب في كفاءة الطاقة
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قررت وزارة التجارة استدعاء مكيفات "NIKAI "سنة الصنع 2023؛ لأنها غير مطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بكفاءة الطاقة.
وأكدت الوزارة على أنها سوف تتواصل مع الشركة لحجز موعد زيارة الفني لاستراجع المكيف المشمول، واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.اضافة اعلان


إطلاق 23 حملة لاستدعاء منتجات معيبة

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن إطلاق 23 حملة استدعاء للمنتجات المعيبة، شملت 33،976 منتجًا معيبًا خلال الربع الثاني من العام 2023.
وذكرت أن حملات الاستدعاء شملت أكثر من 7 آلاف سيارة من مختلف الطرازات والعلامات التجارية.


عدد المنتجات التي تم استدعاؤها

وعن عدد المنتجات التي تم استدعائها بلغ أكثر من 26 ألف جهاز وسلعة استهلاكية شملت غسالات، وثلاجات، ومكيفات، وألعاب الأطفال.


إمكانية البحث عن المنتجات المعيبة

وموقع "استدعاء" الإلكتروني يتيح، إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء.
ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُّمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين.
ويتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، بالإضافة للوائح والأنظمة.


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