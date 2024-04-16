"ادفع حتى تنشر".. إيلون ماسك يفرض رسوما على مستخدمي "إكس" الجُدد

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"الدفع مقابل النشر"، شعار رفعه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للمستخدمين الجُدد لمنصته "إكس"، حيث بات عليهم دفع مبلغ "بسيط" يخوّلهم النشر عبر الشبكة الاجتماعية.



سبب فرض رسوم على المستخدمين الجدد لـ إكس:



لم يحدد قيمة المبلغ:



وكتب الملياردير عبر حسابه على "إكس": "لسوء الحظ، سيتعين على المستخدمين الجدد دفع مبلغ بسيط للحصول على حق النشر، وهذه الطريقة الوحيدة لمحاربة الهجوم المتواصل من الحسابات الزائفة".وتابع "باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة بسهولة على اجتياز اختبارات التحقق من أنّ المستخدم هو شخص لا روبوت".وأوضح في منشور آخر أن هذا الإجراء لن يشمل سوى مستخدمي الشبكة الجدد الذين "سيكون بمقدورهم النشر في المنصة مجاناً بعد ثلاثة أشهر".ولم يشر ماسك الذي استحوذ على المنصة عام 2022، إلى قيمة هذا المبلغ أو تاريخ بدء اعتماده أو الدول المعنية به.وكانت منصة "إكس" بدأت في اكتوبر باعتماد إجراء مماثل في نيوزيلندا والفيليبين، حيث على المستخدمين الجدد دفع 0,75 دولار (نيوزيلندا) و0,85 دولار (الفيليبين) مقابل الحصول على الخدمات الأساسية ككتابة منشورات.أما مَن يرفض دفع هذا المبلغ فلن يكون بإمكانه سوى "تصفّح" المنصة، أي مشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة الحسابات.وأشارت الشبكة إلى أن هذه السياسة تهدف إلى الحدّ من البريد العشوائي و"التلاعب بالمنصة ونشاط الحسابات الزائفة".