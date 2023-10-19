إحصائية مقلقة.. 8 حالات طلاق في الساعة الواحدة بدولة عربية

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نشر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس ، إحصائية مقلقة بعدد حالات الطلاق خلال شهر سبتمبر الماضي.





حالات الطلاق في العراق:

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8 حالات طلاق لكل ساعة:

وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر سبتمبر الماضي 17634 حالة زواج.فيما بلغ عدد حالات الطلاق 5462 حالة، وهو ما يعني حصول قرابة 182 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، أي نحو 8 حالات في الساعة الواحدة.وبحسب ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى، فلقد تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.وفي وقت سابق ذكرت أيضا صحيفة "السومرية" العراقية عن بيان للمجلس العراقي، أنه خلال شهر يوليو الماضي، تم تسجيل 5808 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث.وأوضحت أن ذلك يعني حصول قرابة 193 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 8 حالات لكل ساعة.وبحسب البيان، سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 22731 عقد زواج، وصدّقت 4047 عقداً آخر.