الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

إحصائية مقلقة.. 8 حالات طلاق في الساعة الواحدة بدولة عربية

طلاق
ارشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

نشر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس ، إحصائية مقلقة بعدد حالات الطلاق خلال شهر سبتمبر الماضي.

حالات الطلاق في العراق:

اضافة اعلان

وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر سبتمبر الماضي 17634 حالة زواج.

 فيما بلغ عدد حالات الطلاق 5462 حالة، وهو ما يعني حصول قرابة 182 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، أي نحو 8 حالات في الساعة الواحدة.

 وبحسب ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى، فلقد  تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.

8 حالات طلاق لكل ساعة:


وفي وقت سابق ذكرت أيضا صحيفة "السومرية" العراقية عن بيان للمجلس العراقي، أنه خلال شهر يوليو الماضي، تم تسجيل 5808 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث.

وأوضحت أن ذلك يعني حصول قرابة 193 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 8 حالات لكل ساعة.

وبحسب البيان، سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 22731 عقد زواج، وصدّقت 4047 عقداً آخر.

اقرأ أيضا

2023-10-19_18-10-13
6:27 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

"الغطاء النباتي" يقدم فرص عمل للمتميزين من خريجي وطلاب جامعة "كاوست" بمعرض يوم المهنة

رحلات الطيران
11:38 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

طريقة سهلة لتوفير المال عند حجز رحلات الطيران

المدير الناجح
9:14 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل شاهدتها من قبل؟.. تعرف على علامات المدير المريض نفسيًا

الغرور والتعالي
8:07 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

احذر هذا المصير.. درس في خلق التواضع من سيد البشرية لكل متعالٍ ومتكبر

اقرأ أيضا

كيف تصبح مترجمًا؟.. تعرف على أهم القواعد والشروط

18 عاماً من التجارب.. مواصفات مذهلة لصنف جديد من النخيل بدولة خليجية

شاهد.. نجاة شاب من الدهس بعد سقوطه من سيارة على طريق سريع

مشهد مذهل لهروب أرنب بري من ذئاب مفترسة

ضبط كميات من الحلوى على شكل مصابيح تظهر صورا فاضحة بدولة خليجية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تيك توك 2 5:36 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

مليار شخص على "تيك توك".. 3 دول عربية ضمن قائمة الـ20 الأكثر استخدامًا

اقرأ أيضا

طفل رضيع
3:21 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

طفلة تبدأ بالنطق في عمر 45 يومًا.. هل تصبح أصغر من يتكلم بالعالم؟

المدير الناجح
1:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

8 مهارات شخصية تجعلك مديرا ناجحا.. التفاصيل

اخطاء النوم
9:49 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

كيف تتخلص من الشعور بالضيق صباحًا في بعض الأيام؟

الدكتور سعد الخثلان
8:06 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"الخثلان" يكشف عن دعاء جامع نافع في دفع البلاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مساند
6:45 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

مساند يوضح مدى إمكانية دفع قيمة استقدام العمالة بالتقسيط

طلاق
6:43 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

إحصائية مقلقة.. 8 حالات طلاق في الساعة الواحدة بدولة عربية

النيابة العامة - جديد
6:22 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح عقوبة نشر الوثائق أو المعلومات الحكومية السرية

ضبط مواطن
6:21 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

ضبط مواد مخدرة وأسلحة ومسروقات مع مواطن بالقصيم(فيديو)

احكام
5:45 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

منصة إحكام توضح أبرز خدمات مركز الاتصال الموحد لراغبي تملك العقارات

الكونجرس
5:32 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

اقتحام الكونجرس واستقالة مسؤول كبير.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟