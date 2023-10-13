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صحيفة تواصل الالكترونية

"أستغفرك ربي وأتوب إليك".. مناجاة خاشعة للمعتمرين أمام البيت العتيق (فيديو)

دعاء المعتمرين
دعاء المعتمرين
أ أ
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تتسابق القلوب قبل الأقدام للذهاب إلى بيت الله الحرام؛ لأداء العمرة والتقرب والابتهال إلى الله تبارك وتعالي من البيت العتيق.اضافة اعلان

دموع المعتمرين ودعواتهم

وتتسارع دموع المعتمرين والزوار والمصلين عند توجههم إلى الله تعالى بالدعاء، أن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يكفر عنهم سيئاتهم، وأن يفتح لهم أبواب الخير والرزق والسعة والبركة.
والدعاء هو رابطة بين العبد وربه، فيحرص العبد على الالتجاء لله تعالى في أموره كلها وعند الدعاء يجب أن يكون موقنًا بإجابة الله -تعالى- ومحسنًا الظن بالله، قال تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ".

ظلمت نفسي واعترفت بذنبي

ومن الأدعية المستحبة أن يقول: "اللهم اغفر لي، وارحمني، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي؛ إذا كان والداه مسلمين، اللهم اجعلها عمرة مقبولة، أو حجًا مقبولًا إن كان حجًا".
"اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربى وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك أستغفرك ربي وأتوب اليك".

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