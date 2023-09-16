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مؤسس موقع الملحدين العرب يعلن توبته واعتناقه الإسلام

الدعاء
الدعاء
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أعلن مؤسس موقع الملحدين العرب، توبته إلى الله سبحانه وتعالى وعودته إلى الإسلام،  وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص به.

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وقال صاحب موقع الملحدين العرب عن إسلامه في بيان عبر الموقع : "أنا صاحب ومؤسس هذا الموقع، أعلن اعتناقي دين الإسلام وتوبتي إلى الله".
وأضاف "تأتي هذه الرسالة للإعراب عن توبتي الصادقة والندم العميق على كل ما تم نشره في السابق على هذا الموقع.

وعن أسباب اعتناقه للإسلام فقال، رغم الندم والتوبة، لا أعتقد أنه من المجدي أن أناقش أسباب توبتي، فطبيعة العناد الذي يعتريكم لن يسمح لكم لأن تنظروا للمسألة بعقلانية أو صدق. 

رسالة إلى الملحدين


وأشار صاحب الموقع إلى الأسباب التي ستساعد الملحدين لرؤية الحق قائلًا: حافظوا على علاقات طيبة ومتبادلة مع أفراد عائلتكم وأصدقائكم، بغض النظر عن اعتقاداتهم الدينية، استفيدوا من الوقت الذي كنتم تخصصونه للجدالات الدينية لتطوير مهاراتكم وزيادة معرفتكم. اقرأوا كتبًا مفيدة، وتعلموا من دورات تعليمية، واكتسبوا مهارات جديدة. هذا سيساعد في تحسين حياتكم الشخصية والمهنية بكل تأكيد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة مؤسس موقع الملحدين العرب، داعين له بالثبات على الحق.


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