أرامكو ثالثًا.. أكبر 6 شركات بالعالم من حيث القيمة السوقية

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تجاوزت القيمة السوقية لشركة أرامكو 2.04 تريليون دولار في يناير 2024، واحتلت بذلك ثالث أكبر شركة بالعالم في تعاملات السوق. اضافة اعلان





تفوق أبل على مايكروسوفت



أكبر 6 شركات بالعالم من حيث القيمة السوقية



بينما جاءت شركة مايكروسوفت الأمريكية في المركز الأول بـ 3 تريليون دولار في تعاملات السوق، بعد أن ارتفع السهم بأكثر من 1% إلى 404 دولارات للسهم الواحد، وفقًا لـ"cnbc".ويأتي هذا الإنجاز بعد أسبوعين من تفوق مايكروسوفت على أبل باعتبارها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم في 12 يناير، إلى أن استعادت شركة أبل المركز الأول، ووصلت قيمتها السوقية إلى 3.03 تريليون دولار يوم أمس الأربعاء.منذ بداية العام 2024 حتى الآن، ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 7% حيث لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.وتوقع محللون في Citi أن تحقق مايكروسوفت ربحًا قويًا في تقرير أرباح الربع الثاني القادم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقعها القيادي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.ورفع المحللون تقديراتهم والسعر المستهدف وأكدوا تصنيف شراءهم للسهم في مذكرة يوم الأربعاء.ويشارك في هذه النظرة المتفائلة محللو مورجان ستانلي، الذين قالوا إنهم يعتقدون أن موقع مايكروسوفت ومساهماتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي "تصبح أقوى"، وفقًا لمذكرة صدرت يوم الثلاثاء.وتوقعوا أن يرتفع سهم الشركة إلى 450 دولارًا من 415 دولارًا، قائلين إنهم "لا نزال واثقين من الاتجاه الصعودي لتقديراتنا".ستعلن مايكروسوفت عن أرباح الربع الثاني من العام المالي 2024 في 30 يناير.ومنذ يومين، تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبلحاجز 3 تريليونات دولار مستعيدةً مكانتها كأكبر شركة بالعالم بعد سيطرة شركة مايكروسوفت على المركز الأول لأكثر من أسبوع.وجاء ترتيب أكبر 6 شركات بالعالم من حيث القيمة السوقية، على الشكل التالي:1 - شركة أبل بـ 3 تريليونات دولار.2 - شركة مايكروسوفت بـ 2.95 تريليون دولار.3 - شركة أرامكو بـ 2.04 تريليون دولار.4 - شركة ألفابيت بـ 1.85 تريليون دولار.5 - شركة أمازون بـ 1.6 تريليون دولار.6 - شركة إنفيديا بـ 1.478 تريليون دولار.