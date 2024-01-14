الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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أبرزها "الهيمالايا الوردي".. 6 أنواع من "الملح" عليك معرفتها

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أنواع الملح
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لا أحد يعرف بالضبط متى وكيف توصل الناس إلى طرق لإنتاج الملح من تبخير مياه البحر أو استخراج الملح الصخري من الأرض.

العصر الحجري الحديث:اضافة اعلان


ويعتقد أن ذلك حدث على الأرجح مع ظهور الزراعة وتربية الحيوانات في العصر الحجري الحديث.

6 أنواع من الملح :


فيما يلي أهم أنواع الملح في الطبيعة:

1- ملح الطعام

يوجد ملح الطعام في كل مكان، وسعره رخيص، ويتوافر في علب الملح في جميع أنحاء العالم. يصنّع معظمه عن طريق ضخ المياه في مناجم الملح لإذابة المعادن، ثم تبخير المياه تحت الشفط وفصل كلوريد الصوديوم.

2- ملح البحر العادي

يُنتَج معظم ملح البحر رخيص الثمن صناعياً من مياه البحر. وتمكن معالجته في شكل حبيبات دقيقة مثل ملح الطعام، أو مكعبات خشنة لاستخدامها في مطحنة الملح.

3- "فلور دي سيل"


تُصنع عن طريق تبخير مياه البحر؛ إما في الشمس في المناخات الدافئة، وإما عن طريق الغليان... ويمكن أن تحتوي مجموعة متنوعة من المعادن النادرة التي تُضيف طابعاً ولوناً وملمساً خاصاً.

4- الملح الرقائقي


يضيف الملح الرقائقي لمسة لطيفة وملوحة لامعة إلى الأطباق؛ لأن الرقائق رفيعة جداً، يمكنك إضافة كمية كبيرة إلى الأطباق من دون زيادة في الملح، وهذا ينتج قواماً هشاً يختفي بسرعة.

5- الملح الرمادي


يُنتج  في أنواع ألواح الملح المتبخر نفسها؛ من الشمس والرياح مثل "فلور دي سيل"، ولكن يستخرج من قاع الطين بدلاً من السطح.

6- ملح الهيمالايا الوردي

استخرج الناس الرواسب الملحية منذ فترة طويلة؛ بما في ذلك من هضبة بوتوار في باكستان؛ مصدر الملح الوردي في جبال الهيمالايا. ويحصل الملح الوردي على لونه المميز من المعادن النادرة، التي تمنحه أيضاً نكهة التوابل الخفيفة

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