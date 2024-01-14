أبرزها "الهيمالايا الوردي".. 6 أنواع من "الملح" عليك معرفتها

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لا أحد يعرف بالضبط متى وكيف توصل الناس إلى طرق لإنتاج الملح من تبخير مياه البحر أو استخراج الملح الصخري من الأرض.





العصر الحجري الحديث: اضافة اعلان



6 أنواع من الملح :



1- ملح الطعام



2- ملح البحر العادي



3- "فلور دي سيل"



4- الملح الرقائقي



5- الملح الرمادي



6- ملح الهيمالايا الوردي



ويعتقد أن ذلك حدث على الأرجح مع ظهور الزراعة وتربية الحيوانات في العصر الحجري الحديث.فيما يلي أهم أنواع الملح في الطبيعة:يوجد ملح الطعام في كل مكان، وسعره رخيص، ويتوافر في علب الملح في جميع أنحاء العالم. يصنّع معظمه عن طريق ضخ المياه في مناجم الملح لإذابة المعادن، ثم تبخير المياه تحت الشفط وفصل كلوريد الصوديوم.يُنتَج معظم ملح البحر رخيص الثمن صناعياً من مياه البحر. وتمكن معالجته في شكل حبيبات دقيقة مثل ملح الطعام، أو مكعبات خشنة لاستخدامها في مطحنة الملح.تُصنع عن طريق تبخير مياه البحر؛ إما في الشمس في المناخات الدافئة، وإما عن طريق الغليان... ويمكن أن تحتوي مجموعة متنوعة من المعادن النادرة التي تُضيف طابعاً ولوناً وملمساً خاصاً.يضيف الملح الرقائقي لمسة لطيفة وملوحة لامعة إلى الأطباق؛ لأن الرقائق رفيعة جداً، يمكنك إضافة كمية كبيرة إلى الأطباق من دون زيادة في الملح، وهذا ينتج قواماً هشاً يختفي بسرعة.يُنتج في أنواع ألواح الملح المتبخر نفسها؛ من الشمس والرياح مثل "فلور دي سيل"، ولكن يستخرج من قاع الطين بدلاً من السطح.استخرج الناس الرواسب الملحية منذ فترة طويلة؛ بما في ذلك من هضبة بوتوار في باكستان؛ مصدر الملح الوردي في جبال الهيمالايا. ويحصل الملح الوردي على لونه المميز من المعادن النادرة، التي تمنحه أيضاً نكهة التوابل الخفيفة