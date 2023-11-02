53 % زيادة في الإيرادات غير النفطية للمملكة بالربع الثالث من 2023

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قفزت الإيرادات غير النفطية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 53%، على أساس سنوي.





زيادة في الإيرادات غير النفطية اضافة اعلان



نمو القطاع غير النفطي 4.9%



العجز في الميزانية



ارتفاع الإنفاق



ووصلت الإيرادات غير النفطية إلى 111.5 مليار ريال، في حين انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 36% على إلى 147 مليار ريال، وفقًا لأرقام الميزانية الصادرة عن وزارة المالية، التي نشرتها أمس الأربعاء.وكان صندوق النقد الدولي، توقع في أكتوبر الماضي، أن تسجل الميزانية السعودية عجزًا هذا العام بنسبة 0.3% إلى الناتج المحلّي، لكنه قدّر أن يواصل القطاع غير النفطي أداءه الجيد خلال 2023 لينمو بمعدل 4.9% بنهاية العام.سجلت المملكة العام الماضي فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات.وسجلت ميزانية المملكة، عجزًا في الربع الثالث من 2023، بواقع 35.8 مليار ريال، حيث بلغت المصروفات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 294 مليار ريال، مقابل إيرادات عند 258.5 مليار ريال.وتفاقم عجز ميزانية السعودية بنسبة 82% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس فصلي ليصل إلى 5.3 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في الربع الأول من العام.يأتي هذا في حين قدّرت وزارة المالية السعودية ارتفاع الإنفاق هذا العام إلى 1.26 تريليون ريال، مقارنةّ بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل الميزانية عجزاً بقيمة 82 مليار ريال (حوالي 21.8 مليار دولار)، علماً أن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 4.25 مليار دولار.