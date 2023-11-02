الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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بالتفصيل.. 44 مليار ريال عجز الميزانية في 9 أشهر

ميزانية 2023
ميزانية المملكة 2023
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كشفت وزارة المالية عن بلوغ عجز ميزانية الدولة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 43.95 مليار ريال.
وبلغت قيمة الإيرادات نحو 854.31 مليار ريال، وتراجعت الإيرادات بنسبة 10.09%، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت آنذاك نحو 950.19 مليار ريال.اضافة اعلان

ارتفاع المصروفات

ورغم تراجع الإيرادات، إلا أن المصروفات ارتفعت بنسبة 12.19%، لتبلغ قيمتها في الأشهر التسعة الأولى نحو 898.26 مليار ريال، مقارنة بـ800.65 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعادل مصروفات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 80.36% من إجمالي المصروفات المعتمدة لكامل عام 2023.

عجز الميزانية في الربع الثالث

وكان عجز الميزانية للربع الثالث من العام الحالي بلغ 35.77 مليار ريال، وسجلت مصروفات الربع الماضي 294.31 مليار ريال، أما الإيرادات فبلغت 258.54 مليار ريال.

تراجع الإيرادات النفطية

وتراجعت الإيرادات النفطية بما يعادل 82.02 مليار ريال في الربع الثالث للعام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية نحو 147.01 مليار ريال، فيما كانت في الفترة المماثلة من العام الماضي تعادل 229.02 مليار ريال.

الإيرادات غير النفطية

واستحوذت الإيرادات النفطية 57% من إجمالي الإيرادات، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت نسبتها 43% من إجمالي الإيرادات بما يعادل 111.53 مليار ريال، وشملت الإيرادات غير النفطية (الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 63%، والإيرادات المصنفة بالأخرى بنسبة 22%، و7% ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و5% ضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، و3% ضرائب أخرى).

تعويضات للعاملين

وكان جزء كبير من المصروفات الفعلية للربع الثالث من العام الحالي تم كتعويضات للعاملين، إذ بلغت نسبة التعويضات نحو 44%، وجاءت في المرتبة الثانية السلع والخدمات بنسبة 24%، ثم الأصول غير المالية (الرأسمالية) بنسبة 14%، إضافة إلى نفقات التمويل، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى.

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