بالتفصيل.. 44 مليار ريال عجز الميزانية في 9 أشهر

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كشفت وزارة المالية عن بلوغ عجز ميزانية الدولة للأشهر
التسعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 43.95 مليار ريال.
وبلغت قيمة الإيرادات نحو 854.31 مليار ريال، وتراجعت الإيرادات بنسبة 10.09%، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت آنذاك نحو 950.19 مليار ريال.
ارتفاع المصروفاتورغم تراجع الإيرادات، إلا أن المصروفات ارتفعت بنسبة
12.19%، لتبلغ قيمتها في الأشهر التسعة الأولى نحو 898.26 مليار ريال، مقارنة
بـ800.65 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعادل مصروفات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 80.36% من إجمالي المصروفات المعتمدة لكامل عام 2023.
عجز الميزانية في الربع الثالثوكان عجز الميزانية للربع الثالث من العام الحالي بلغ
35.77 مليار ريال، وسجلت مصروفات الربع الماضي 294.31 مليار ريال، أما الإيرادات
فبلغت 258.54 مليار ريال.
تراجع الإيرادات النفطيةوتراجعت الإيرادات النفطية بما يعادل 82.02 مليار ريال
في الربع الثالث للعام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية نحو 147.01 مليار ريال، فيما كانت في الفترة المماثلة من العام الماضي تعادل 229.02 مليار ريال.