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19 مليار ريال صفقات عقارية في 30 يوما

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ارتفاع قيمة الصفقات العقارية
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كشفت بيانات وازة العدل ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي تم إجراؤها خلال شهر محرم الماضي 1445، بنسبة 35%، لتصل إلى نحو 18.98 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1444هـ.اضافة اعلان
ووفقاً للبيانات، ومقارنة بشهر ذي الحجة 1444هـ، سجلت الصفقات العقارية انخفاضاً بقيمة 0.9 مليار ريال، وبنسبة 5%.، وفقا لـ "عكاظ".


تراجع صفقات شهر محرم 1445هـ

وانخفض عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر محرم 1445هـ إلى نحو 15.7 ألف صفقة، مقارنة بشهر محرم 1444هـ، كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة إلى 16.4 ألف عقار مبيع.
ويعود ارتفاع الصفقات العقارية خلال شهر محرم 1445هـ، إلى ارتفاع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 6% لتصل إلى 8.51 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي.


ارتفاع الصفقات العقارية التجارية

كما سجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعاً بنسبة 88% لتصل إلى 8.75 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.72 مليار ريال.
ومثلت قيمة الصفقات التجارية ما نسبته 46% من إجمالي الصفقات العقارية، تلتها الصفقات السكنية بنحو 45%، ثم الصفقات الزراعية والصناعية 9%.


حصة الصفقات التي تمت على قطع الأراضي

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر محرم الماضي، وذلك بنسبة 88% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 16.7 مليار ريال، تلتها الصفقات العقارية على الشقق بنحو 1.6 مليار ريال.
وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات خلال شهر محرم، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 32% لتصل إلى 71.3 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.


أكثر المدن نشاطا من حيث القيمة

وكانت جدة أكثر المدن نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر المحرم 1445هـ، بقيمة 6.4 مليار ريال، تلتها الرياض بنحو 6.16 مليار ريال.

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