وزير المالية: توقيع اتفاقيات مع دول إفريقية بـ 2 مليار ريال (فيديو)

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أعلن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن صندوق التنمية سيوقع اليوم اتفاقيات مع عدد من الدول الإفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية قيمتها أكثر من 2 مليار ريال. اضافة اعلان





نعمل مع الشركاء لدعم غانا





انطلاق المؤتمر اليوم في الرياض





بناء شركات طاقة مستدامة





ضمان الأمن الغذائي للمنطقة



وأضاف الجدعان في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر السعودي العربي الإفريقي، اليوم الخميس، أننا نعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى فيما يتعلق بديونها.وانطلق المؤتمر، اليوم الخميس في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص.إضافة إلى الاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، والفرص الاستثمارية.وبدأت وقائع الجلسات الثرية بعد كلمة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، الافتتاحية، بانطلاقة الجلسة الأولى بعنوان "الوصول إلى الطاقة.. بناء شراكات طاقة مستدامة".وتناقش الجلسة الأولى تعزيـز الشراكات بيـن المملكة وإفريقيا في قطاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المستدامة؛ تليها الجلسة الثانية التي تسلط الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وإفريقيا.ويقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي تأتي بعنوان "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" منظورًا شاملًا للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكـة وإفريقيا.ويناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل، وذلك خلال الجلسة الرابعة.