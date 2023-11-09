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اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي الخليجي العربي الإفريقي في الرياض

وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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تنطلق أعمال المؤتمر الاقتصادي العربي الإفريقي، اليوم الخميس، بمشاركة القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية.اضافة اعلان
ويشار في المؤتمر قادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض.

توطيد علاقات المملكة بإفريقيا

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، أن موافقة المقام السامي على إقامة هذا المؤتمر تعكس حرص القيادة الرشيدة على توطيد علاقات المملكة بالقارة الإفريقية التي تعد أحد أهم محاور مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويأتي تنظيم المؤتمر امتدادًا لجهود المملكة في تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين.

ترسيخ دعائم الشراكة

وأوضح أنه ضمن هذا السياق يهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم الشراكة والعربية والإفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية، والصناعية، والتعدينية والتجارية.
وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الإفريقية والسعودية، إضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فـرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي.

توفير منصة للبنوك والمؤسسات

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات التي سيتم التطرق لها ضمن فعاليات المؤتمر.
ويشكل المؤتمر فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة ودول إفريقيا.

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