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العجز بقيمة 35 مليار ريال

عاجل.. ميزانية المملكة في الربع الثالث: الإيرادات 258 مليار ريال والمصروفات 294 مليار

وزير المالية محمد الجدعان
ميزانية المملكة
أ أ
أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام الجاري 2023م.
وأوضحت وزارة المالية أن نفقات ميزانية الدولة خلال الربع الثالث بلغت نحو 294 مليار ريال، والإيرادات بقيمة258  مليار ريال.اضافة اعلان

الإيرادات غير النفطية:



وتم تسجيل إيرادات غير نفطية بقيمة 111 مليار ريال خلال الربع الثالث.

أما الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث من 2023 فبلغت 147 مليار ريال.

قيمة عجز الميزانية



ووفقا لوزير المالية فإن ميزانية الربع الثالث سجلت عجزا قدره 35 مليار ريال.

وبلغ مقدار الدين العام حتى نهاية الربع الثالث من 2023  نحو 90  مليار ريال.

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