السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير المالية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتطوير الشراكات الفاعلة

وزير المالية
وزير المالية
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وقع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، مذكرة تفاهم مع معالي وزير المالية والخزانة في الجمهورية التركية محمد شيمشك.اضافة اعلان


تعزيز التعاون في المجالات المالية

وجاء الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، وذلك على هامش مبادرة منتدى مستقبل الاستثمار.
 وأوضح الجدعان أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين.


تطوير الشراكات الفاعلة

 مشيراً إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المزيد من الشراكات الفاعلة.
 وتركز المذكرة على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والمالية العامة.


تشجيع الفرص وتبادل الخبرات

وذلك من خلال تشجيع الفرص وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات العلاقة بين الجانبين.

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