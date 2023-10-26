وزير المالية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتطوير الشراكات الفاعلة

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وقع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، مذكرة تفاهم مع معالي وزير المالية والخزانة في الجمهورية التركية محمد شيمشك. اضافة اعلان





تعزيز التعاون في المجالات المالية





تطوير الشراكات الفاعلة





تشجيع الفرص وتبادل الخبرات



وجاء الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، وذلك على هامش مبادرة منتدى مستقبل الاستثمار.وأوضح الجدعان أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين.مشيراً إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المزيد من الشراكات الفاعلة.وتركز المذكرة على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والمالية العامة.وذلك من خلال تشجيع الفرص وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات العلاقة بين الجانبين.