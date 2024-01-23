عاجل.. متحدث شركة البحر الأحمر: سنوفر 120 ألف فرصة وظيفية (فيديو)

أ أ

أعلن أحمد غازي درويش، المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر الدولية، أن المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها من شأنها أن توفر 120 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة. اضافة اعلان

وأوضح في مقابلة مع برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية"، مساء أمس الاثنين، أن 14 ألفًا من موظفي الوجهة البحرية سيعيشون في "مدينة الموظفين" خلال المرحلة الأولى، وفق معايير جودة الحياة.



شركة البحر الأحمر الدولية





المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر: 14 ألف من موظفي الوجهة البحرية سيعيشون في "مدينة الموظفين"pic.twitter.com/GvOgihArjd #مشروع_البحر_الأحمر_في_الصورة بمعايير جودة الحياة..المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر: 14 ألف من موظفي الوجهة البحرية سيعيشون في "مدينة الموظفين" @AGDarwish January 22, 2024

وشركة البحر الأحمر الدولية، هي شركة مساهمة مقفلة، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.تأسست في عام 1439هـ/2018م باسم شركة البحر الأحمر للتطوير، وفي عام 1444هـ/2022م تغير اسمها إلى شركة البحر الأحمر الدولية.وتشرف الشركة حاليًا على تطوير وجهتين سياحيتين فاخرتين في المملكة، وهما: وجهة "البحر الأحمر"، و"أمالا".